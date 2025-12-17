「斧頭幫」上身？淡水男街頭亂揮斧 警方強制送醫

新北市淡水一名男子在超商前揮舞斧頭，嚇壞路人，警方到場處置，取下斧頭，將潘男強制送醫、開罰約制。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水鬧區驚傳一名男子持斧頭在一間超商門前揮舞，由於一旁車水馬龍，用路人及上門購物民眾見狀，心生恐懼嚇得躲避報案，警方大陣仗到場，喝令潘男交出斧頭，發現潘男自言自語，警方通報衛生局，符合強制送醫要件，將潘男戒護就醫，並依違反社維法開罰。

網友見狀，除將影片拍照，註明「淡水拿斧頭跟鬼輸贏」，網友還將影片PO上電影功夫斧頭幫出現時的配音，搭配潘男動作，意外成為網路焦點。

淡水警分局16日下午12時許獲報，淡水區中正東路一處超商前，一名攜帶斧頭的男子對空揮舞斧頭、念念有詞，導致現場民眾心生恐慌，警方獲報趕赴現場處置，當場喝令潘男交出斧頭，依附近民眾提供之影像資料，確認其確有持斧對空揮舞之行為。

員警通報救護人員到場，經衛生局評估後，認定潘男符合強制就醫要件，於當天下午一時許由員警戒護送往淡水馬偕醫院就醫，後續將依違反社會秩序維護法第63條規定裁處。

