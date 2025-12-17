淡水護理師車禍亡！出獄無照男鞠躬道歉 育幼院長悲痛「我們原諒你」

新北市剛出獄郭姓車手轉彎急停，後方同向的吳姓護理師反應不及撞上死亡，郭嫌向養大吳女的育幼院長道歉，院長無奈道出「我們原諒你」，另在場者鼻酸。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水區淡金路驚傳剛出獄的郭姓車手無照上路，期間因要轉彎突然急停，與同向後方的吳姓護理師發生車禍，吳女頭部重創身亡，檢警相驗時，肇事郭嫌由教會人員陪同，向教養吳女的育幼院長道歉，院長說，「如果你不是故意的，死者跟我們都原諒你、愛你」，郭嫌也連聲道歉，教會人員證實，郭嫌剛出獄4天，之前因違規註銷，要去考駕照的路上肇事，對此育幼院人員也感到無奈。

新北市淡水區淡金路15日上午驚傳死亡車禍，43歲郭姓男子騎機車途經淡水淡金路，在外側車道突然急停右轉，與同向的吳姓女騎士碰撞，吳女頭部重創，緊急送醫仍回天乏術。

檢警16日下午相驗吳女遺體，養育吳女長大的育幼院人員到場，透露吳女身世坎坷，由育幼院養大，長大也從事救人的護理工作，車禍當時是要去北市醫院上班，協助郭嫌的教會人員上前，告知郭嫌是肇事者，郭嫌向前微微鞠躬，育幼院長說「你不是故意的，死者、我們都原諒你，場面令人心酸。」

警方調查，43歲郭嫌無照騎機車沿淡金路往台北方向行駛，途中他右轉時，突然急煞，與同向後方的54歲吳姓護理師撞上，由於當時是下坡，摔車後吳女向前滑，撞上路旁鐵欄杆，頭部重創、當場失去生命跡象，到院急救至上午12時許不治。

肇事郭嫌僅四肢挫傷，警方對郭男酒測沒有酒精反應，他辯稱，當時剛出獄，因要當外送員，從淡水山上老家要到蘆洲監理所考駕照。

據了解，吳姓女子是孤兒，由育幼院養大，育幼院長如同她的母親，相驗當時也到場；陪同郭嫌相驗的教會同工說，郭嫌父母雙亡，頭腦不好，很單純相信人，因機車壞掉急於修車，誤信詐騙集團應徵廣告，領取50餘名被害人款項，判刑五年入獄，上週剛出獄，加上之前車禍、違規未繳罰款等因素，駕照被吊銷，因出獄想當外送員，未料考駕照途中肇禍。

