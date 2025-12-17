為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    6旬男網戀暈船！被盜領23萬 險再匯出53萬

    2025/12/17 08:55 記者劉慶侯／台北報導
    暱稱「穎穎」的女子，每日噓寒問暖、還猛發送美照。（記者劉慶侯翻攝）

    暱稱「穎穎」的女子，每日噓寒問暖、還猛發送美照。（記者劉慶侯翻攝）

    60歲陳男在臉書玩交友，遇到暱稱「穎穎」的女子每日噓寒問暖，還猛發稱是自已膚白貌美大長腿的照片，陳男意亂情迷，跑到銀行要匯出53萬餘元作為兩人未來在蘭嶼築愛巢之用。幸臺灣銀行台東分行行員機警，與派駐的保七員警共同勸阻，查出陳男先前已被騙走金融卡盜領23萬元，美夢驚醒，只能悵然而返。

    保七總隊表示，家住台東的陳男，11日下午2時許，匆忙趕赴臺灣銀行臺東分行欲提領53萬2千元，表示款項是要帶回蘭嶼作為家用。不過因陳男神情緊張、引起行員和派駐分行的保七總隊員警關懷注意。

    經保七員警及銀行政風人員及行員聯合耐心詢問，徵得陳男同意後，查看手機LINE對話內容，才知陳男日前透過臉書認識一名暱稱「穎穎」的女子，雙方加LINE聯繫後，對方每日噓寒問暖、培養感情，甚至互以「老公」、「老婆」相稱。

    期間，「穎穎」不時發送自己平日的養眼生活照給陳男看，迷得他以為獲得美人青睞，喜不自勝。「穎穎」成功取得陳男信任，隨後佯稱已匯款港幣40萬元至陳男帳戶，作為未來她來台後兩人共同生活費用。

    不久後，即有詐騙集團人員自稱是「金管局王專員」，以需開通外幣帳戶功能為由，要求陳男前往7-11以店到店方式寄送個人金融卡給對方。12月11日當日，詐騙集團再度指示陳男前往銀行提領53萬2千元現金。陳男信以為真，才依指示提款。

    保七員警確信此為典型「假交友、真詐財」詐騙手法，經進一步查證，發現陳男帳戶已遭人在香港提領款項，損失金額約新臺幣23萬元。經員警鍥而不捨、耐心勸說與說明詐騙手法後，陳男始驚覺受騙，並當場同意取消提款，註銷其金融卡，成功保住53萬2千元，避免損失進一步擴大。

    警方呼籲，網路交友務必提高警覺，凡涉及金錢往來、帳戶操作或要求交付金融卡者，極可能為詐騙行為，應立即撥打165反詐騙專線或向警方查證，以保障自身財產安全。

    暱稱「穎穎」的女子，每日噓寒問暖，還親切的叫陳男老公。（記者劉慶侯翻攝）

    暱稱「穎穎」的女子，每日噓寒問暖，還親切的叫陳男老公。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播