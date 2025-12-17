天冷肇禍？ 男子疑身體不適 撞機車再撞橋墩亡

張男的轎車撞上林女騎乘的機車後，再撞上橋墩。（記者吳昇儒翻攝）

基隆一名張姓男子昨日深夜駕車行經台62甲線孝東路交流道時，疑因身體不適操作車輛失控，撞上騎乘機車的林姓女子後，再撞橋墩，夾在車內。消防隊員將人救出時，已無生命徵象，今日凌晨0時許，不治身亡。被撞的林女後腦受傷，送醫救治後暫無大礙。警方目前已排除酒、毒駕情形，事故原因仍待進一步釐清。

據悉，死者有癲癇病史，警方不排除案發當時因病導致操作失控，才會釀禍，所幸受到波及的林女無生命危險。

警方調查，死者並無明顯外傷，車上也無任何違禁藥品，經初步檢測後，已排除毒、酒駕情形，目前已報請基隆地檢署檢察官進行相驗。

警方指出，死者經送醫檢傷，初步並無明顯致死外傷，是否與氣溫驟降引發身體不適有關，將由檢察官相驗釐清。

基隆市警察局交通隊副隊長李文雄呼籲，冬季氣溫低，有心血管疾病的駕駛應注意自身狀況，如有身體不適應儘速就醫、避免駕車

救護人員將張男救出時，已無生命徵象，送醫後不治。（記者吳昇儒翻攝）

張男撞倒林女的機車，使其後腦受創。（記者吳昇儒翻攝）

