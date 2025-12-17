苗栗隨機砍人陰影未散 後龍驚見男子持西瓜刀街頭遊蕩

莊姓男子持西瓜刀於後龍大街遊蕩，嚇壞路人，警方獲報趕赴逮捕，依違反社會秩序維護法送辦。（資料照）

苗栗市10月初發生邱姓男子吸食毒品後，持刀於街頭隨機砍人事件，震驚社會。事隔一個月餘，後龍鎮莊姓男子持西瓜刀於大街遊蕩，嚇壞路人，警方獲報趕赴逮捕，依違反社會秩序維護法送辦，苗栗地方法院處罰鍰5000元、扣案之西瓜刀沒入。

莊男於今年11月13日晚間8點多，持西瓜刀在後龍鎮慈雲宮前街頭遊蕩，路人見狀、紛紛走避，並報警處理。

請繼續往下閱讀...

因今年10月初苗栗市甫發生邱男吸食毒品後，持刀於街頭隨機砍傷2名國小女童及1名中年男子事件，震驚社會。轄區竹南警分局後龍分駐所獲報莊男持西瓜刀於街頭遊蕩，立即趕赴現場，將莊男逮捕帶回，但因莊男並未作勢攻擊以及傷人，警方依違反社會秩序維護法將他送辦。

法官審理，認莊男無正當理由在公共場所攜帶西瓜刀1把，雖無持以使用，但仍對公共秩序、社會安寧造成潛在之危險，審酌其行為後坦認及違反社會秩序維護法行為之動機、目的、手段，處罰鍰5000元、扣案之西瓜刀沒入。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法