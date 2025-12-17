為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    苗栗隨機砍人陰影未散 後龍驚見男子持西瓜刀街頭遊蕩

    2025/12/17 08:13 記者彭健禮／苗栗報導
    莊姓男子持西瓜刀於後龍大街遊蕩，嚇壞路人，警方獲報趕赴逮捕，依違反社會秩序維護法送辦。（資料照）

    莊姓男子持西瓜刀於後龍大街遊蕩，嚇壞路人，警方獲報趕赴逮捕，依違反社會秩序維護法送辦。（資料照）

    苗栗市10月初發生邱姓男子吸食毒品後，持刀於街頭隨機砍人事件，震驚社會。事隔一個月餘，後龍鎮莊姓男子持西瓜刀於大街遊蕩，嚇壞路人，警方獲報趕赴逮捕，依違反社會秩序維護法送辦，苗栗地方法院處罰鍰5000元、扣案之西瓜刀沒入。

    莊男於今年11月13日晚間8點多，持西瓜刀在後龍鎮慈雲宮前街頭遊蕩，路人見狀、紛紛走避，並報警處理。

    因今年10月初苗栗市甫發生邱男吸食毒品後，持刀於街頭隨機砍傷2名國小女童及1名中年男子事件，震驚社會。轄區竹南警分局後龍分駐所獲報莊男持西瓜刀於街頭遊蕩，立即趕赴現場，將莊男逮捕帶回，但因莊男並未作勢攻擊以及傷人，警方依違反社會秩序維護法將他送辦。

    法官審理，認莊男無正當理由在公共場所攜帶西瓜刀1把，雖無持以使用，但仍對公共秩序、社會安寧造成潛在之危險，審酌其行為後坦認及違反社會秩序維護法行為之動機、目的、手段，處罰鍰5000元、扣案之西瓜刀沒入。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播