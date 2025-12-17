陸軍專科學校學員營區內簽賭百家樂 遭勒令退伍還判刑

陸軍專科學校二專班莊姓學員在營區內上網簽賭百家樂，被桃園地院判處拘役20日，得易科罰金。（資料照）

陸軍專科學校士官二專班莊姓學員，於2024年3月初起在陸專所在的中壢區建國營區內，以手機上網簽賭百家樂，經部隊長官發現交由桃園憲兵隊調查後移送桃園地檢署偵辦起訴，桃園地院近日審結依陸海空軍刑法之在營區賭博財物罪判處拘役20日，得易科罰金。

判決指出，居住在台北市的莊男考取志願役士官班，2023年8月起在陸軍專科學校接受「士官二專班」訓練，卻自2024年3月3日起至同年4月22日間，連續51日在建國營區內使用行動電話連結網際網路並登入「卡利娛樂城」賭博網站簽賭百家樂。

莊員簽賭方式為用個人銀行帳戶轉帳至「卡利娛樂城」賭博網站提供的帳號，以比值10比1進行儲值，與網站內組頭及玩家進行「百家樂」賭博行為，押中者可按賠率贏得賭金，未押中者則賭金歸網站經營者所有，以此具射倖性的方式與網站經營者對賭、計算輸贏。

因莊員沾賭後開始異常，經部隊長官發覺違法賭博而向上呈報，經桃園憲兵隊介入調查後函送桃園地檢署法辦，莊也於去年7月間因涉案無法完成完整的二年學程，被勒令退伍。

法官審理認為，莊男犯案時為現役軍人，卻在營區內透過網路下注賭博，如此行為將助長軍中賭博風氣而破壞軍紀，理應受到責難，審酌莊男於犯案後坦承犯行，態度尚可，且其賭博時間不長、下注金額不大，自身並無前科，將他判處拘役20日，得易科罰金。可上訴。

