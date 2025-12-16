男性友人同住照護 女生病裝導尿管仍遭性侵

吳男稱照護導尿管友人，涉6次性侵。被害人12月向社工反映，1月出院同住又報警。判2年緩刑5年保護管束。（情境照）

小花生病裝了導尿管，友人吳姓男子自願同住照顧，卻對小花性侵，她去年12月向社工反映受害，但今年1月出院後，又繼續與吳男同住再被侵害報警。台南地方法院判吳男應執行2年，緩刑5年並付保護管束。

小花因病裝導尿管，出院後需人協助更換清理，吳男自願照顧，並讓小花在去年12月間搬入吳男在台南市住處，但是吳男在去年同住的8天內，在臥室內3度違反小花意願強制性交，並在期間的上午再強制猥褻1次，小花當天因為發燒不舒服，再度要求吳男帶她住院治療。

同時，去年12月24日，小花有向社工反映受害並啟動通報，不過她在今年1月4日出院返租屋處後，吳男仍搬入同住，法院認定吳男又在6天內3度對小花強制性交，去年1月12日凌晨，因小花報警，才讓案情曝光。

台南地院指出，吳男警詢、偵查到審理均坦承犯行，並有小花證述、蒐證照片、醫院病歷與驗傷資料及報案紀錄等佐證，認定事證明確。

量刑部分，法院認定吳男6罪強制性交、1罪強制猥褻，6罪強制性交各判1年6月，強制猥褻判7月，定應執行刑2年。法院考量吳男偵查期間調解賠償完畢，小花具狀表示願意原諒，強制性交部分依刑法59條酌減並宣告緩刑，緩刑期間再犯恐遭撤銷。

