為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女大生趕公車鞋子誤入排水孔掉了……楊梅警靠2物巧手救鞋

    2025/12/16 22:28 記者李容萍／桃園報導
    黃姓女大生趕公車鞋子誤入排水孔掉了，楊梅警靠2物巧手救鞋。（警方提供）

    黃姓女大生趕公車鞋子誤入排水孔掉了，楊梅警靠2物巧手救鞋。（警方提供）

    桃園市一名18歲黃姓女大學生14日晚上7點許，步行經過新屋區忠孝街巷弄準備趕往搭乘公車時，不慎踩入路旁排水孔，右腳抬起時所穿鞋子瞬間掉落孔內。由於排水孔狹深、孔內昏暗，女大學生多次嘗試仍無法自行取回，眼看即將錯過返回學校班車，只好硬著頭皮向楊梅警分局報案請求協助。

    新屋分駐所副所長蔡坤德今（16）日表示，當時就在附近巡邏的警員李林傑、吳皓程接獲報案，立即趕赴現場了解狀況。隨即著手協助處理，並發揮機智運用隨身及現場可得的工具，包括衣架及鐵夾子，小心翼翼地伸入排水孔內進行勾取。經過多次耐心嘗試與細心操作，終於成功將掉落的鞋子取出，並立即交還給女大學生，順利協助解決燃眉之急。

    女大學生見鞋子失而復得，臉上露出如釋重負的笑容，兩名員警見該鞋泡過水溝的臭水又濕又髒，加上旁邊就有鞋店，經連絡新屋警友站願意贊助買鞋，於是提議乾脆買一雙新鞋，不過女大生見新鞋標價並不便宜，未接受這份好意，僅以隨身飲水清洗髒鞋後穿上，並表示終於可以順利趕上公車，對於警方即時且貼心的協助表達由衷感謝。

    楊梅警分局長張仁傑表示，人在公門好修行，警方除肩負維護治安與交通秩序的責任，也持續在日常勤務中關懷民眾需求，並於第一時間提供即時且溫暖協助，盼成為民眾最安心、最可靠的後盾。

    黃姓女大生趕公車鞋子誤入排水孔掉了，楊梅警靠2物巧手救鞋。（警方提供）

    黃姓女大生趕公車鞋子誤入排水孔掉了，楊梅警靠2物巧手救鞋。（警方提供）

    黃姓女大生趕公車鞋子誤入排水孔掉了。（警方提供）

    黃姓女大生趕公車鞋子誤入排水孔掉了。（警方提供）

    黃姓女大生趕公車鞋子誤入排水孔掉了，楊梅警靠2物巧手救鞋。（警方提供）

    黃姓女大生趕公車鞋子誤入排水孔掉了，楊梅警靠2物巧手救鞋。（警方提供）

    黃姓女大生趕公車鞋子誤入排水孔掉了，楊梅警靠2物巧手救鞋。（警方提供）

    黃姓女大生趕公車鞋子誤入排水孔掉了，楊梅警靠2物巧手救鞋。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播