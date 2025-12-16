女大生趕公車鞋子誤入排水孔掉了……楊梅警靠2物巧手救鞋

黃姓女大生趕公車鞋子誤入排水孔掉了，楊梅警靠2物巧手救鞋。（警方提供）

桃園市一名18歲黃姓女大學生14日晚上7點許，步行經過新屋區忠孝街巷弄準備趕往搭乘公車時，不慎踩入路旁排水孔，右腳抬起時所穿鞋子瞬間掉落孔內。由於排水孔狹深、孔內昏暗，女大學生多次嘗試仍無法自行取回，眼看即將錯過返回學校班車，只好硬著頭皮向楊梅警分局報案請求協助。

新屋分駐所副所長蔡坤德今（16）日表示，當時就在附近巡邏的警員李林傑、吳皓程接獲報案，立即趕赴現場了解狀況。隨即著手協助處理，並發揮機智運用隨身及現場可得的工具，包括衣架及鐵夾子，小心翼翼地伸入排水孔內進行勾取。經過多次耐心嘗試與細心操作，終於成功將掉落的鞋子取出，並立即交還給女大學生，順利協助解決燃眉之急。

請繼續往下閱讀...

女大學生見鞋子失而復得，臉上露出如釋重負的笑容，兩名員警見該鞋泡過水溝的臭水又濕又髒，加上旁邊就有鞋店，經連絡新屋警友站願意贊助買鞋，於是提議乾脆買一雙新鞋，不過女大生見新鞋標價並不便宜，未接受這份好意，僅以隨身飲水清洗髒鞋後穿上，並表示終於可以順利趕上公車，對於警方即時且貼心的協助表達由衷感謝。

楊梅警分局長張仁傑表示，人在公門好修行，警方除肩負維護治安與交通秩序的責任，也持續在日常勤務中關懷民眾需求，並於第一時間提供即時且溫暖協助，盼成為民眾最安心、最可靠的後盾。

黃姓女大生趕公車鞋子誤入排水孔掉了，楊梅警靠2物巧手救鞋。（警方提供）

黃姓女大生趕公車鞋子誤入排水孔掉了。（警方提供）

黃姓女大生趕公車鞋子誤入排水孔掉了，楊梅警靠2物巧手救鞋。（警方提供）

黃姓女大生趕公車鞋子誤入排水孔掉了，楊梅警靠2物巧手救鞋。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法