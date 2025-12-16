是你嗎？12/16 大樂透頭獎開1注！2.1億元獎落桃園

12月16日開獎的第114000114期大樂透頭獎開出1注；第114000303期今彩539頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

12月16日開獎的第114000114期大樂透頭獎開出1注，由桃園市龍潭區龍潭里中正路124號（1樓）「一直發彩券行」開出；第114000303期今彩539頭獎則摃龜。

第114000114期大樂透中獎號碼「06、07、15、19、24、33，特別號：46」。頭獎開出1注，可得2億1722萬3427元；貳獎開出2注，每注可得111萬3778元；參獎共37注中獎，每注可得6萬4835元；肆獎共114注中獎，每注可得1萬3527元元；伍獎共2703注中獎，每注可得2000元；陸獎共2895注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬8820中獎，每注可得400元；普獎共4萬5978注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第114000114期49樂合彩中獎號碼為「06、07、15、19、24、33」。四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共111注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3170注中獎，每注可得1250元。

第114000303期今彩539中獎號碼為「02、10、14、33、35」。頭獎摃龜；貳獎共139注中獎，每注可得2萬元；參獎共5951注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬0568注中獎，每注可得50元。

第114000303期39樂合彩中獎號碼為「02、10、14、33、35」。四合摃龜；三合共131注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7176注中獎，每注可得1125元。

第114000303期3星彩中獎號碼為「572」。壹獎共71注中獎，每注可得5000元。

第114000303期4星彩中獎號碼為「5836」。壹獎共28注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法