高虹安貪污罪撤銷將復職 綠營黨部主委施乃如籲高補回竹市施政停滯

高虹安貪污罪二審判決撤銷，改以使公務員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金，將復職，新竹市議員施乃如稱判決結果證明民進黨不會、也無法操作司法，籲高補回施政停滯窘況。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安助理費貪污罪二審大逆轉，原貪污罪撤銷改以使公務員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金。高虹安也依法可復職回歸市長身分，對此，民進黨市黨部主委暨市議員施乃如強調，尊重司法，但應正視新竹市政空轉停滯狀況，並回應市民期待。

施乃如說，針對高虹安相關司法案件，無論一審的詐領助理費重判、二審改判公務員登載不實，或未來三審結果如何，她及市黨部都尊重司法判決，也不會評論個案內容。然而，此案件從一審到二審期間，已讓竹市長時間陷入司法與政治爭議。法律判決是一回事，但市政團隊的不穩、施政進度的延誤、建設的落後，以及對城市形象造成的實質負面影響，市民都看在眼裡，並承受空轉的後果。市民最關心的是，需求能否被重視、市政能否穩定、城市是否能夠進步。

她說，高虹安即使依法回任，市府團隊也應正視代理期間的施政停滯問題，全力補回進度。穩定、專業、值得信任，才是市政最基本的要求，絕不能再讓新竹繼續空耗，竹市需要1位能專心市政、帶領城市向前的市長，而不是讓城市一次又一次陷入爭議與動盪之中。

她也強調，藉由此次判決結果證明，民進黨不會、也無法操作司法，民進黨始終客觀中立看待司法判決，並嚴肅面對市民對市政穩定的期待。

