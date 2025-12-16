為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    70歲小黃運將中風討扶養費 法院指40年未探視裁定2子免扶養

    2025/12/16 20:33 記者王捷／台南報導
    楊姓父親載客中風車禍後討扶養費，楊姓2子反指賭博欠債、40年未養未探視，法院認定情節重大裁定免扶養。（資料照）

    楊姓父親載客中風車禍後討扶養費，楊姓2子反指賭博欠債、40年未養未探視，法院認定情節重大裁定免扶養。（資料照）

    70多歲的楊姓高齡計程車司機，載客時中風昏迷撞車後失去工作能力並有心臟病，向2子討扶養費，但兩孩子辯稱，父親離婚後40年沒探視，台南地方法院認定情節重大，裁定免除扶養。

    楊男說與2子生母賴姓女子離婚後就失去聯繫，他租屋獨居、靠開計程車維生，後來載客途中突然中風昏迷發生車禍，身體病弱，已無法再靠開車工作。他也主張名下無資產、未領津貼或補助，稅務資料顯示所得總額6020元、財產總額0元，難以維持生活。

    不過2子在調解程序提出反聲請，除主張楊男離婚後長達40年未曾探視、扶養或關心，也未負擔扶養費外，並指楊男在婚姻存續期間有賭博惡習，曾竊取賴女財物並積欠鉅額賭債，債主時常登門恐嚇討債，另與他人發生不正當男女關係，還向賴女提出離婚，賴女為了幼子與自身安全才同意離婚，並要求2子監護權由賴女行使。

    法院說明，直系血親本應互負扶養義務，但民法第1118條之1也規定，受扶養權利者若對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務，負擔扶養義務顯失公平時，法院得減輕或免除。法院並指出，兩造在調解中對楊男在2子未成年前自始未盡照顧扶養責任、從未負擔扶養費也未曾探視等事實不爭執，法院因此認定屬長期且全面的未扶養行為，情節重大，若仍令2子負擔扶養顯失公平，裁定駁回楊男聲請，並免除2子扶養義務。

