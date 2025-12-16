鹽酥鴨老闆酒後撞死女清潔員 南檢訊後聲押

鄭傳吉今天早上酒駕撞死陳姓女清潔員，檢方聲押。（民眾提供）

在台南賣鹽酥鴨的鄭傳吉16日早上8點多，在安平區慶平路酒後駕車衝撞垃圾車，造成作業中的陳姓女隨車人員致死，酒測每公升0.95毫克，事故後，鄭傳吉瞎扯自己沒開車，有找代駕，一度惹怒在場民眾，台南地檢署以有逃亡疑慮，向台南地方法院聲請羈押。

台南地檢署指出，鄭傳吉酒後駕車行經安平區慶平路時，高速衝撞陳姓隨車人員，造成被害人死亡。警方到場後對鄭男實施酒測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.95毫克，相關數值已由警方採證併入卷證。

檢察官同日下午率同法醫前往台南市立殯儀館相驗，確認被害人因遭車輛撞擊導致下半身粉碎性骨折，併發多重性外傷死亡。地檢署說明，相驗所見與現場蒐證資料將一併交互比對，作為後續偵辦的重要基礎。

檢方訊問後認為鄭傳吉涉犯刑法第185條之3第2項酒後駕車致人於死罪嫌，犯罪嫌疑重大，且涉重罪有逃亡疑慮，因此向台南地院聲請羈押。檢方強調，羈押與否仍須由法院依程序審酌裁定，本案後續將由法院依法處理。

同時，財團法人犯罪被害人保護協會台灣台南分會同步啟動聯繫與關懷機制，提供被害人家屬必要協助。地檢署呼籲，酒後駕車不僅危害自身安全，更可能剝奪他人生命與家庭幸福，民眾勿心存僥倖，以身試法，檢方將依法訴追嚴懲酒駕犯罪，絕不寬貸。飲酒後務必改搭大眾運輸或請人代駕。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

