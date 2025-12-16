守護台南15年交棒！消防局長李明峯退休 楊宗林接任宣誓就職

台南市長黃偉哲（左）向消防局前局長李明峯（右）致贈感謝紀念牌，感謝其貢獻。（台南市府提供）

台南市政府消防局新任局長就職典禮今（16）日於市政會議中舉行，新任局長楊宗林正式宣誓就職，由市長黃偉哲擔任監誓人。同時，市府也向甫退休的前局長李明峯致贈感謝紀念牌，感謝他15年來為台南消防體系的付出與貢獻，現場氣氛溫馨隆重。

黃偉哲表示，李明峯擔任消防局長長達15年，是六都中任期最長的消防首長之一，長年站在第一線，帶領消防弟兄守護市民生命與財產安全，是台南城市安全的重要推手。市府特別頒贈感謝紀念牌，代表全體市民向李前局長致上最高敬意，也祝福他退休後生活平安、身體健康、心情愉快。

黃偉哲指出，李明峯任內，台南消防體系持續精進，不論是火災救災、緊急救護或防災整備，都有亮眼成果。消防人員在全國緊急救護技術選拔中屢獲佳績，尤其在OHCA（到院前心肺功能停止）病患搶救成功率上表現突出，為市民生命安全築起一道堅實防線，也替台南消防發展奠定良好基礎。

談到新任局長楊宗林，黃偉哲表示，楊宗林畢業於中央警察大學公共安全學系，具備完整公共安全專業背景，自2013年起即擔任消防局副局長，對台南消防政策推動、救災實務及行政運作都相當熟悉，是歷練完整、深受同仁信賴的專業幹部。

黃偉哲期許，未來在楊宗林局長的帶領下，消防局能持續與市府各局處密切合作，全面強化防災、救災與緊急救護量能，讓市民在面對各種突發狀況時，都能感受到更即時、更安心的守護，攜手打造安全、宜居的台南城市。

