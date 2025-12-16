為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    打擊新興洗錢犯罪 北檢張靜薰獲公務人員傑出貢獻獎殊榮

    2025/12/16 18:09 記者王定傳／台北報導
    台北地檢署主任檢察官張靜薰（右二）獲「公務人員傑出貢獻獎」個人獎殊榮，總統賴清德（左二）頒獎表揚。（北檢提供）

    台北地檢署主任檢察官張靜薰（右二）獲「公務人員傑出貢獻獎」個人獎殊榮，總統賴清德（左二）頒獎表揚。（北檢提供）

    「公務人員傑出貢獻獎」是公務體系內的最高榮譽之一，每年個人獎與團體獎各6名，今年全國各主管機關共推薦70名公務人員及59組團體參選，競爭激烈；其中，台北地檢署主任檢察官張靜薰借調法務部檢察司期間，致力健全法制、推動政策，主導「洗錢防制法」修正、打擊新興洗錢犯罪、擬具「貪污治罪條例」修正草案等，強化廉能肅貪，脫穎而出拿下個人獎殊榮，獲總統賴清德頒獎表揚。

    司法官48期結業的張靜薰，是台灣大學政治系、法律系雙學士，並陸續深造攻讀拿到文化大學法律系及東吳大學會計系碩士，現仍就讀於台灣大學法律系博士班。

    童年目睹祖父母的雜貨店遭波及、砸毀的張靜薰，立志變得更堅強，想保護家人，也想守護每個害怕、無助的人，進入檢察官體系後，她積極投入金融、貪瀆、性暴力、毒品等重大案件偵辦，並獲得機會派駐金管會，逐案剖析不法事證，強化檢金協作。

    在借調法務部檢察司期間，張靜薰主導「洗錢防制法」全文修正，以刑責納管虛擬資產及第三方支付業者，並訂定限制人頭帳戶交易、使信託關係透明的子法，補足法制漏洞，確立防制洗錢及打詐法規基石。

    另一方面，她還訂定金融資料調閱電子化平台管理要點，確保資安及個資；於擴大利得沒收憲法訴訟中積極攻防辯論，獲合憲判決，並開制度先河，成功爭取百名檢察官助理上路；另擬具「貪污治罪條例」修正草案、檢察機關辦理揭弊案件參考措施，並修訂檢察機關妥速因應重大災害應行注意事項，強化廉能肅貪及社會韌性。

    獲得個人獎殊榮後，張靜薰期許自己及所有檢察官莫忘初衷，以堅毅守正義、以專業擔使命、以行動護國安；她將繼續打擊犯罪，為捍衛司法正義而奮鬥。

