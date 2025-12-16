稱檢花2天編故事!柯文哲：講完也不能證明什麼

前台北市長柯文哲一早抵達北院出庭。（記者劉信德攝）

台北地方法院審理京華城弊案，檢察官今天論告完畢，下午由前台北市長柯文哲、律師鄭深元答辯，庭訊至下午4時50分結束，柯文哲與律師討約半小時後才步出法庭區，在北院門口駐足短暫發言，他說檢察官先扣押他的手機、隨身碟再從中找資料，串連起來花2天時間編一個故事，「講完也不能證明什麼」。

至於媒體問柯對高虹安涉貪改輕罪的看法，柯文哲回以一短音「ㄏㄜˋ」，未明確答覆。

柯文哲說，檢察官花了兩天時間，講一個看似完整的故事，「他們就是利用搜索，扣押我的手機、電腦、USB（隨身硬碟），從裡面找資料去跟京華城做串連，編一個故事」。

柯接著說，法庭上是講證據、講事實、講真相，「如果你有證據，就拿出來就好了嘛，何必花兩天時間去講一個故事，講完也不能證明什麼」。

明天、後天仍安排全日答辯，明上午續由柯文哲的律師團鄭深元、蕭奕弘、陸正義分工接力答辯，之後再由威京集團主席沈慶京、威京財務經理張志澄、台北市議員應曉薇、應的助理吳順民，以及各自的律師團答辯。

週五則將進行台北市前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、前總工程司邵琇珮的論告與答辯。

