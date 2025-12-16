為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    稱檢花2天編故事!柯文哲：講完也不能證明什麼

    2025/12/16 17:51 記者張文川／台北報導
    前台北市長柯文哲一早抵達北院出庭。（記者劉信德攝）

    前台北市長柯文哲一早抵達北院出庭。（記者劉信德攝）

    台北地方法院審理京華城弊案，檢察官今天論告完畢，下午由前台北市長柯文哲、律師鄭深元答辯，庭訊至下午4時50分結束，柯文哲與律師討約半小時後才步出法庭區，在北院門口駐足短暫發言，他說檢察官先扣押他的手機、隨身碟再從中找資料，串連起來花2天時間編一個故事，「講完也不能證明什麼」。

    至於媒體問柯對高虹安涉貪改輕罪的看法，柯文哲回以一短音「ㄏㄜˋ」，未明確答覆。

    柯文哲說，檢察官花了兩天時間，講一個看似完整的故事，「他們就是利用搜索，扣押我的手機、電腦、USB（隨身硬碟），從裡面找資料去跟京華城做串連，編一個故事」。

    柯接著說，法庭上是講證據、講事實、講真相，「如果你有證據，就拿出來就好了嘛，何必花兩天時間去講一個故事，講完也不能證明什麼」。

    明天、後天仍安排全日答辯，明上午續由柯文哲的律師團鄭深元、蕭奕弘、陸正義分工接力答辯，之後再由威京集團主席沈慶京、威京財務經理張志澄、台北市議員應曉薇、應的助理吳順民，以及各自的律師團答辯。

    週五則將進行台北市前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、前總工程司邵琇珮的論告與答辯。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播