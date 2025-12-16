中秋節夢魘！張宏年曾遭綁架勒贖3億 重量級老大斡旋驚魂全紀錄

前台中市議長張宏年曾遭綁架勒贖，成為人生中最沉重的一頁。（資料照）

前台中市議會議長張宏年今（16）日上午辭世，享壽73歲，他一生縱橫中部政壇，卻也曾親身經歷台灣治安史上最震撼的重大綁票案件。2001年，正值政治聲勢巔峰的張宏年，遭惡名昭彰的綁匪首腦薛球鎖定，從自家遭持槍押走，生死一線間，震動全台。

這起綁架案發生於2001年中秋節夜晚，張宏年當時在住處兼服務處與親友、支持者聚會烤肉，氣氛熱絡，深夜時分，薛球、陳益華等綁匪集團成員突然上門，自稱是熟識友人「阿松」來訪，張不疑有他，親自將對方帶入服務處內，未料對方立刻亮槍相向，槍口直抵頭部，強行將他押上車輛，迅速離開現場。

請繼續往下閱讀...

當時張在眾目睽睽下遭押走前，原還有機會反抗，但薛球直接撂狠話，若不想波及無辜，最好乖乖配合，為人十分講義氣的張，唯恐親友遭槍擊受傷，只得隱忍上車，整起行動手法俐落、分工明確，顯示歹徒早已長時間策畫，消息傳出後，震撼政壇與警界，中央、地方警政高層立即成立專案小組全力追查。

綁匪隨後向家屬開出高達3億元天價贖金，並多次施壓，氣氛高度緊繃，家屬一邊設法穩住歹徒情緒，一邊暗中配合部署，展開艱難談判，最終，在重量級角頭斡旋下，贖金金額降至3千萬元，家屬依綁匪指示完成交付。

薛球等嫌得手後，在台中縣市交界地區釋放張宏年，這場歷時3天驚魂記終告落幕；儘管死裡逃生，但這起綁架案對張造成極大心理陰影，常在深夜驚醒，綁架陰影如影隨形，也成為他人生中最沉重的一頁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法