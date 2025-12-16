侵占iPhone 17手機神隱 LALAMOVE女賊台中落網

51歲吳姓女外送員犯案後逃到台中。（記者鄭景議翻攝）

台北市文山區一間通訊行12日遭外送員侵占26萬元高價手機，有竊盜前科的51歲吳姓女外送員犯案後一路神隱南下。文山第二分局今（16日）至台中市北屯區將吳女拘提到案，吳女身上僅剩下3支手機、一副耳機及9000元現金。全案將依侵占罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續追查銷贓地點。

文山警二分局調查，通訊行易姓老闆於本月12日傍晚，將總價值約新台幣26萬元的9支全新手機（包含高價iPhone 17 Pro Max）及5萬4千元現金，委託LALAMOVE外送平台運送，但吳姓外送員接單後未送達即失聯。

據了解，吳姓外送員先前就曾利用外送員身分犯下兩起竊案，讓易姓老闆對LALAMOVE不需查核良民證的機制感到氣憤，直言「不敢再繼續用該平台」。

文山第二分局接獲報案後立即組成專案小組，調閱監視器以車追人，鎖定吳女涉有重嫌。警方查出，吳女犯案當天一路騎車南下逃亡，途中有在桃園稍作停留，隨後直奔台中，藏匿在出租套房與汽車旅館，規避查緝。

警方報請檢察官核發拘票，並於今日下午1時許，在台中市北屯區成功拘提吳姓犯嫌到案。警方現場查扣吳嫌手機1支、尚未銷贓的全新手機3支、耳機1個以及現金新台幣9000元。吳女坦承已將部分贓物銷贓，警方目前正積極追查其餘財物流向。

全案訊後將依刑法侵占罪移送台北地檢署偵辦，並持續擴大追查是否另涉他案。

