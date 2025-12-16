機車綁繫「乖乖」凌晨試車擾鄰 警到場查出無牌拼裝當場查扣

桃園市蘆竹區龍林街今日凌晨出現拼裝車當街試車發出噪音，警方到場查扣無牌拼裝車。（記者余瑞仁翻攝）

桃園市蘆竹區龍林街今（16）日凌晨聚集大批青少年圍觀1輛改裝機車當街試車，由於噪音大作，居民不堪其擾報警處理，蘆竹警分局獲報前往取締，攔查發現該輛改裝機車是未懸掛車牌的拼裝車，車身上還綁繫著一包綠色「乖乖」，當場查扣車輛，另現場開罰1名機車騎士無照駕駛，圍觀青少年違停車輛也被開出違停紅單。

警方表示，今日凌晨接獲民眾報案，有輛機車正在街道上試車發出巨大噪音，周遭還有一群年輕人在旁圍觀，員警上前攔查發現該輛改裝機車為未掛牌拼裝車，車身上還綁著1包綠色「乖乖」祈求車況順利，當場依法查扣，另查獲1名圍觀青少年無照駕駛製單開罰，附近圍觀青少年違規停放車輛也被開單舉發，展現警方維護社區安寧、嚴懲違規的決心。

警方表示，依道路交通管理處罰條例第12條第1項規定，「拼裝車輛未經核准領用牌證而行駛者，查扣並沒入拼裝車輛 」，警方已依法沒入該車，徹底杜絕其繼續上路妨害安寧。

警方表示，立法院於12月9日三讀通過《噪音管制法》修正案，將噪音車輛罰鍰從3600元起，提高至最高得處3萬6000元罰鍰，罰則暴增10倍，並明訂限期未改善或情節重大者得吊扣牌照，這項修法為全國各縣市帶來更強大的執法後盾。

蘆竹分局長楊讚鈞表示，警方將持續針對轄內熱點，與監理、環保等單位聯合稽查 、執行防制危險駕車等勤務，嚴格取締改裝車、噪音車及危險駕車等行為，維護社區安寧及用路人安全。

無牌拼裝車上綁繫1包綠色乖乖。（記者余瑞仁翻攝）

