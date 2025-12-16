醉男攤商前嘔吐遭斥責 折疊刀猛刺被花蓮警逮捕

花蓮31歲王姓男子日前喝醉步行在花蓮市重慶路上，突然在一處攤商前不勝酒力嘔吐遭斥責，王男心生不滿竟毆打攤商並拿出折疊刀猛刺，行兇後逃逸遭警方逮捕。（警方提供）

花蓮31歲王姓男子日前喝醉步行在花蓮市重慶路上，突然在一處攤商前不勝酒力嘔吐遭斥責，王男心生不滿竟毆打攤商並拿出折疊刀猛刺，行兇後逃逸，花蓮警分局循線追人，案發後2小時成功緝獲涉嫌人及接應之友人到案，全案依涉嫌恐嚇、傷害及殺人未遂罪移送花蓮地檢察署偵辦。

花蓮警分局今指出，8日下午2點多，31歲王姓男子在花蓮市重慶路上步行時，疑似不勝酒力嘔吐在路旁菜攤前，隨後與菜攤馮姓被害人發生口角衝突，過程中王男腳踹、毆打被害人，並持隨身之折疊刀刺傷被害人左臀後，通知友人前往接應逃逸。攤商左臀受傷送醫後縫合14針，所幸無生命危險。

花蓮警分局接獲報案後，立即組成專案小組，調閱監視器發現王嫌逃往附近巷內，打電話給友人並搭接應車輛離去，警方迅速在吉安鄉五穀宮前攔查到接應車輛，在案發2小時後就把王男逮捕到案，並起獲作案折疊刀。

花蓮分局呼籲，民眾酒後務必保持理性，切勿因情緒失控或酒精影響而惡意挑釁、施暴或持械攻擊他人，任何危害公共秩序與人身安全的行為，警方均將依法究辦，絕不寬貸。警方將持續強化巡邏與查緝能量，全力維護轄區治安，確保民眾安心生活。

