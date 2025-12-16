為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「檢銀打詐平台」捐贈儀式 高檢署聯手中信銀打詐

    2025/12/16 17:15 記者王定傳／台北報導
    高檢署檢察長張斗輝（圖右）與中信銀行董事長陳佳文（左）簽署「檢銀打詐平台」捐贈協議。（高檢署提供）

    高檢署檢察長張斗輝（圖右）與中信銀行董事長陳佳文（左）簽署「檢銀打詐平台」捐贈協議。（高檢署提供）

    為提昇檢察機關查緝電信詐騙效能及加速返還被害人所受財產損害，以達打詐綱領2.0目標，高檢署）今日與中信銀行舉行「檢銀打詐平台」捐贈儀式，檢察機關可藉由數位電子傳輸平台調取金融資料，提升查調資料效率，公私合作，以快速有效打擊詐欺犯罪；高檢署檢察長張斗輝表示，經高檢署統計，今年1至10月的電信詐騙新收案件，佔全般刑案比為24％，與2023年最高峰占31％，有顯著下降，而其中單純人頭帳戶案件，所佔電信詐欺案件比，亦從2023年最高峰83％，下降至57％。

    張斗輝並表示，但現今詐騙集團藉由AI、科技、網路、金融科技快速發展，詐騙手法日新月異，令民眾防不勝防，懲詐團隊必須提昇AI、科技偵辦能力以有效抑制詐騙犯罪。

    高檢署指出，去年12月24日，高檢署與中信銀行簽署「檢銀打詐平台」合作意向書，由中信銀行捐贈相關資訊平台供高檢署運用；期間經雙方需求訪談、介接規格研商後，已開發完成，今年11月，由台北地檢署、桃園地檢署開始測試，藉由數位電子傳輸平台，省去公文往返查調資料的時間，協助檢察機關提升查調資料效率，公私合作，以快速有效打擊詐欺犯罪。

    高檢署指出，透過「檢銀打詐平台」，檢察機關可藉由數位電子傳輸平台調取金融資料，包括「影像（含ATM影像、ATM設置地址、分行騎樓、大樓等候區、大門入口、臨櫃等）」、「業務文件（含申辦網銀、約轉文件、交易傳票等）」及「一般調閱（包含金融資料調閱平臺可調取資料及其他變更紀錄資料等）」，且調取時間約2至3個工作天，與過去公文調閱方式相較，速度提升5倍以上，有助於提升檢察機關偵辦電信詐欺案件的效能，對於車手及幕後詐欺集團查緝將有極大助益。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

