新店水泥預拌車與機車碰撞 女騎士遭捲入車底拖行亡

水泥預拌車行經新北市新店寶中路、中興路口時，與一名機車女騎士發生碰撞，女騎士遭捲入車底後拖行身亡。（記者陸運鋒翻攝）

新北市新店區寶中路、中興路口，今天下午4許發生一起死亡車禍。

賴姓男子駕駛水泥預拌車行經該路口右轉時，與一旁騎機車陳姓女騎士發生碰撞，陳女遭捲入後拖行受困車底，警消獲報趕抵，隨即協助將陳女脫困，但陳女全身多處重創、臟器外露，且已無生命跡象，警方封鎖現場釐清事故原因，賴男將依過失致死罪嫌偵辦。

新店警分局調查，46歲賴男駕駛水泥預拌車從新店出發，準備前往台北市萬華區一處工地，途中沿新店寶中路右轉中興路三段時，疑似視線死角未看見右側68歲陳姓女機車騎士，雙方碰撞後，陳女遭捲入水泥預拌車底拖行數公尺，賴男驚覺車底有異狀連忙停車，經查看發現陳女受困車底，隨即打119報案。

據知，消防局獲報出動各式救災救護車7輛、消防人員14人趕赴救援，抵達現場後，隨即將陳女拉出車外，但她全身多處重創、臟器外露且已明顯死亡，隨即封鎖現場交由警方調查。

據指出，賴男酒測值為0毫克，將依過失致死罪嫌偵辦。詳細事故發生原因及過程，將調閱監視影像釐清，陳女死因也將由檢方進一步相驗。

女騎士遭捲入水泥預拌車底受困，大批消防人員到場救援。（記者陸運鋒翻攝）

