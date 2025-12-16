為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    板橋府中試辦地面警示燈4個月 行人事故下降21％ 交通局將評估擴大可行性

    2025/12/16 17:01 記者羅國嘉／新北報導
    為提升行人穿越路口的安全，新北市交通局9月起在人潮眾多、行人密集的板橋府中捷運站1號出口試辦「行人地面警示燈」。（記者羅國嘉攝）

    為提升行人穿越路口的安全，新北市交通局9月起在人潮眾多、行人密集的板橋府中捷運站1號出口試辦「行人地面警示燈」。（記者羅國嘉攝）

    為提升行人穿越路口的安全，新北市交通局9月在人潮眾多且行人密集的板橋府中捷運站1號出口試辦「行人地面警示燈」。根據板橋分局統計，該區域行人事故件數相較去年降低21％；交通局專門委員林昭賢表示，未來交通局將持續觀察地面警示燈設施穩定性，並視經費預算再評估擴大可行性。

    林昭賢指出，此次地面警示燈結合LED地磚與行人號誌同步變色，即時提醒行人號誌燈號。提供直覺性的辨識與安全輔助穿越，也讓駕駛人在視線不佳的夜晚或雨天時多一分提醒，為行人與駕駛人提供雙向保障。

    根據板橋分局統計，該路口行人事故件數呈下降趨勢，2024年9月4日至11月30日發生19件，至2025年同期降為15件，減少4件，降幅約21％。

    林昭賢表示，經現場觀察號誌紅燈轉綠燈時，行人起步反應時間會縮短，而於行閃時行人會加速通過或停止進入路口，顯示地面警示燈高辨識性有加強提醒行人通行或停止效果；另該設計可能造成行人過度依賴地面燈，更常低頭而忽略路口安全，另地面設施易受積水及塵土影響功能運作。

    林昭賢也說，府中行人地面警示燈範圍較大，所需燈具數量較多，整體經費約150萬元。不過，設置時可依路口穿越線寬度調整，燈條不一定要全滿，如此一來也能有效降低成本。未來若推廣至其他路口或區域，價格仍需依照實際範圍、燈具數量及安裝環境評估。

    為提升行人穿越路口的安全，新北市交通局9月起在人潮眾多、行人密集的板橋府中捷運站1號出口試辦「行人地面警示燈」。（記者羅國嘉攝）

    為提升行人穿越路口的安全，新北市交通局9月起在人潮眾多、行人密集的板橋府中捷運站1號出口試辦「行人地面警示燈」。（記者羅國嘉攝）

