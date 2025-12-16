誤信免費旅遊涉詐人數暴增10倍！ 駐日代表處籲慎防「暗黑打工」

國人來日旅遊涉嫌詐騙被捕案件，今年有爆增的情況，從去年的5人增至50人，駐日代表處今天呼籲並提醒國人提防落入「暗黑打工」陷阱。日本觀光客示意圖。（法新社）

國人來日旅遊涉嫌詐騙被捕案件，今年有爆增的情況，從去年的5人增至50人，駐日代表處今天發布新聞稿，解析相關涉案型態及犯罪手法，呼籲並提醒國人提防落入「暗黑打工」陷阱。

駐日代表處指出，詐騙集團的手法，大都透過社群媒體或不法分子以「招待免費旅遊」、「輕鬆打工賺外快」、「快速致富免經驗」及「簡單跑腿取貨」等藉口，提供酬勞或宣稱可代為償還貸款或卡債等誘因，吸引國人參與。

除誤信網路訊息在不知情下犯案者之外，近期多起案件涉案者事先對打工內容有所掌握，事後辯稱「以為沒什麼大不了」，明顯缺乏道德觀念及守法精神。

涉案者出國前，往往未向家屬交代旅遊行程及目的地，或謊稱赴美、加及東南亞旅遊，落網後遭親人通報行蹤不明，導致各駐外館處聯繫及援助困難，甚至反遭誤認為詐騙。

代表處指出，國人若在日犯罪被捕，代表即刻失去人身自由，檢察官視涉案情節嚴重性宣告「禁見」，則無法對外作任何聯繫。在日調查、起訴及審判過程曠日廢時，入獄後亦有語言不通或適應困難等問題。即便獲判不起訴或緩刑，仍可能成為日本及友好國家之「黑名單」，數年甚至終身不得入境。

代表處也提醒，出國前最好事前審慎評估工作內容及待遇是否合理。若對求職或打工廣告有所疑義，請切記應詳查公司資訊，除可撥打警政署165防詐騙諮詢專線外，或至各警察派出所詢問，勿輕信對方說詞。

尤其是護照、身分證、健保卡、信用卡（提款卡）、在留卡及存摺等重要文件切勿輕易交付陌生人（影本亦同），且不可隨便簽署授權書、委託書或其他任何契約。

若懷疑自身是否遭到詐騙，務必保持冷靜。先設法留存語音紀錄、對話截圖或匯款單等，儘速向國內或日本警方報案。出國旅遊務必遵守當地法令，切勿貪小便宜，以免事發後繫獄海外、身陷囹圄。

