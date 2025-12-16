為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    誤信免費旅遊涉詐人數暴增10倍！ 駐日代表處籲慎防「暗黑打工」

    2025/12/16 16:56 駐日特派員林翠儀／東京16日報導
    國人來日旅遊涉嫌詐騙被捕案件，今年有爆增的情況，從去年的5人增至50人，駐日代表處今天呼籲並提醒國人提防落入「暗黑打工」陷阱。日本觀光客示意圖。（法新社）

    國人來日旅遊涉嫌詐騙被捕案件，今年有爆增的情況，從去年的5人增至50人，駐日代表處今天呼籲並提醒國人提防落入「暗黑打工」陷阱。日本觀光客示意圖。（法新社）

    國人來日旅遊涉嫌詐騙被捕案件，今年有爆增的情況，從去年的5人增至50人，駐日代表處今天發布新聞稿，解析相關涉案型態及犯罪手法，呼籲並提醒國人提防落入「暗黑打工」陷阱。

    駐日代表處指出，詐騙集團的手法，大都透過社群媒體或不法分子以「招待免費旅遊」、「輕鬆打工賺外快」、「快速致富免經驗」及「簡單跑腿取貨」等藉口，提供酬勞或宣稱可代為償還貸款或卡債等誘因，吸引國人參與。

    除誤信網路訊息在不知情下犯案者之外，近期多起案件涉案者事先對打工內容有所掌握，事後辯稱「以為沒什麼大不了」，明顯缺乏道德觀念及守法精神。

    涉案者出國前，往往未向家屬交代旅遊行程及目的地，或謊稱赴美、加及東南亞旅遊，落網後遭親人通報行蹤不明，導致各駐外館處聯繫及援助困難，甚至反遭誤認為詐騙。

    代表處指出，國人若在日犯罪被捕，代表即刻失去人身自由，檢察官視涉案情節嚴重性宣告「禁見」，則無法對外作任何聯繫。在日調查、起訴及審判過程曠日廢時，入獄後亦有語言不通或適應困難等問題。即便獲判不起訴或緩刑，仍可能成為日本及友好國家之「黑名單」，數年甚至終身不得入境。

    代表處也提醒，出國前最好事前審慎評估工作內容及待遇是否合理。若對求職或打工廣告有所疑義，請切記應詳查公司資訊，除可撥打警政署165防詐騙諮詢專線外，或至各警察派出所詢問，勿輕信對方說詞。

    尤其是護照、身分證、健保卡、信用卡（提款卡）、在留卡及存摺等重要文件切勿輕易交付陌生人（影本亦同），且不可隨便簽署授權書、委託書或其他任何契約。

    若懷疑自身是否遭到詐騙，務必保持冷靜。先設法留存語音紀錄、對話截圖或匯款單等，儘速向國內或日本警方報案。出國旅遊務必遵守當地法令，切勿貪小便宜，以免事發後繫獄海外、身陷囹圄。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播