桃園老翁駕車擦撞想落跑 被攔下竟回「車又沒怎樣」

林姓老翁駕駛黑色豐田轎車疑似未注意路況，擦撞一輛停放於車庫前的白色馬自達轎車，事後未停車處理便駛離現場。（警方提供）

桃園市平鎮區前晚發生擦撞肇逃事故，一名69歲林姓老翁駕駛豐田轎車行經中豐路南勢二段487巷時，疑似未注意路況，擦撞一輛停放於車庫前的白色馬自達轎車，事後未停車處理便駛離現場。女車主的先生聽聞撞擊聲後立刻出門查看，並且快步追車，成功將林翁攔下並向平鎮警分局報警處理。

被撞女車主今（16）日後在社群平台發文表示，前晚8時30分許車停在車庫，在家中看電視突然聽到蹦一聲很大聲，整條街鄰居都跑出來看，其丈夫隨即跑出去追上肇事逃逸的林翁，並攔下問他知不知道撞到車了？

請繼續往下閱讀...

未料，林翁竟回「他知道，就輕輕碰而已，且一直辯稱剛開心臟、有帕金森氏症，加上沒有照後鏡看不到，自己的車撞成這樣也沒有修，且被撞的車沒怎麼樣，私下賠一賠就好了，何必叫警察」，讓女車主怒問「這是你肇逃的理由嗎？」尤其林翁的車子很誇張都是傷痕，也沒有照後鏡，一看就是慣犯，對撞到別人這件事很習慣，感嘆遇到這種人真不知道該說什麼，無奈社會真的有很多「不適合上路卻硬要上路的人」。

平鎮警方表示，林翁駕車行經該處，疑未注意路況，致擦撞停放在路邊的轎車，自述因誤認是擦撞路邊盆栽，故肇事後逕行駛離現場，事故未造成人員受傷，經檢測林翁酒測值為0，至於詳細肇事原因，警方進一步調查釐清當中。

林姓老翁駕駛黑色豐田轎車疑似未注意路況，擦撞一輛停放於車庫前的白色馬自達轎車，事後未停車處理便駛離現場。（警方提供）

林姓老翁駕駛黑色豐田轎車疑似未注意路況，擦撞一輛停放於車庫前的白色馬自達轎車，事後未停車處理便駛離現場。（警方提供）

林姓老翁駕駛黑色豐田轎車疑似未注意路況，擦撞一輛停放於車庫前的白色馬自達轎車，事後未停車處理便駛離現場。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法