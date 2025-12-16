高職肄業無師自通用感冒藥煉毒 他煉177公斤安毒原料判刑7年

製毒工廠內觀。（記者鄭景議翻攝）

32歲謝奇錕、莊杰霖2人利用台南曾文溪旁偏僻田野設置製毒工廠，2人雖分別只有高職、高中肄業學歷，卻無師自通透過感冒藥提煉第四級毒品氯假麻黃鹼，刑事局偵查第三大隊破獲現場查扣氯假麻黃鹼成品高達177.09公斤、麻黃鹼成品2.03公斤。台南地院於今年7月審結，考量2人製造毒品規模龐大，依犯行分工，分別判處主導製造的謝奇錕有期徒刑7年、負責把風與租屋的莊杰霖有期徒刑3年。

第四級毒品氯假麻黃鹼及麻黃鹼均是一種常見於感冒藥、鼻炎藥的鼻黏膜收縮劑，但同時也是做為第二級毒品安非他命的關鍵先驅原料。據了解，氯假麻黃鹼依提煉手法，可提煉4到6成的安非他命，177公斤的氯假麻黃鹼恐能製造70公斤以上安毒。

警方表示，去年底接獲線報，指台南市有製毒集團利用曾文溪旁偏僻地區設置工廠。專案小組經長期蒐證，鎖定以32歲謝奇錕為首的製毒集團，發現他們晝伏夜出、形跡可疑，研判為製毒工廠。

經報請台南地方檢察署指揮偵辦，專案小組於去年12月5日見時機成熟，部署警力攻堅，於台南市安定區、安南區破獲第四級毒品氯假麻黃鹼製造工廠。現場起出氯假麻黃鹼成品毛重177.09公斤、麻黃鹼成品毛重2.0323公斤，以及製毒原料及設備一批。

警方調查，謝奇錕與莊杰霖2人選定安定區鐵皮廠房進行製毒，另選安南區鐵皮廠房作為倉庫及二階段製程工廠，於白天利用租賃小貨車載送化學原料，並於深夜時分方才進行毒品製造。其中謝奇錕負責實際提煉加工，莊杰霖則負責租賃工廠、觀看監視器把風。

謝、莊2人被逮後坦承犯行不諱，向警方供稱煉毒手法是從網路上找來的。法院今年7月審酌謝奇錕負責實際提煉加工、並有販賣第二級毒品前科，判處有期徒刑7年；莊杰霖判處有期徒刑3年。全案查扣的手機、監視器、製毒機具等均依法沒收。

32歲謝奇錕（左）、莊杰霖（右）2人利用台南曾文溪旁偏僻田野設置製毒工廠。（記者鄭景議翻攝）

