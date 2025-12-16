國道釘子撒滿地6車「中彈」 大貨車輪胎慘扎百支釘瞬間「消風」

國1彰化系統交流道撒滿釘子，6輛車「中彈」。（國道警方提供）

1輛滿載釘子的大貨車昨天（15日）行經國道1號接國道3號的彰化系統交流道時，其中兩箱釘子突然掉落路面，散落滿地的釘子，後方大小車輛閃避不及「中彈」，其中1輛半聯結車的輪胎甚至扎了上百支釘子瞬間「消風」，紛紛就近下交流道向車行求救，肇事大貨車自己的輪胎也被扎；車行業者粗估應有6輛車來「拔釘」，讓他拔到手軟。國道警方也揪出肇事大貨車司機開罰。

國道三隊指出，這起國道掉釘子事件發生在昨天早上8點多，1輛大貨車行經彰化系統交流道匝道時，疑因載運釘子的箱子綑紮未穩妥，導致掉落國道路面，滿滿的釘子散落在車道，後方1輛半聯車閃避不及輾過而肇事。事故於1個多小時後排除，恢復全線通車，駕駛人酒測值均為0，有關肇事經過及肇因研判持續釐清中。依據道路交通管理處罰條例第30條規定，汽車行駛道路所載貨物掉落，處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

請繼續往下閱讀...

附近車行業者則說，昨天有好幾輛車來向他「求救」，3輛大型車共換了10條輪胎，3輛小型車共換了5個輪胎，其中1輛聯結車甚至好幾條輪胎都被扎釘子，讓他拔釘子拔到手軟，粗估這輛聯結車共被扎上百支釘子，每支釘子長度達7~9公分，有的輪胎都被刺破；另1輛賓士車的輪胎只被插1支釘子，但整條輪胎報廢直接花3700元換新胎。

在國道撒落釘子的肇事大貨車。（國道警方提供）

國1彰化系統交流道撒滿釘子，6輛車「中彈」。（國道警方提供）

國1彰化系統交流道撒滿釘子，半聯結車後輪扎滿釘子。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法