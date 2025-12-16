為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    屏東短褲長靴辣女賊 偷走機車置物箱5千元全被錄

    2025/12/16 15:45 記者羅欣貞／屏東報導
    監視器錄下52歲短褲長靴女竊嫌的作案過程。（圖擷取自臉書社團「我是長治人」）

    監視器錄下52歲短褲長靴女竊嫌的作案過程。（圖擷取自臉書社團「我是長治人」）

    屏東縣1位長治鄉民騎機車到自助洗衣店洗衣，洗完衣服後發現放機車置物箱內的5000餘元現金不見了，警方調閱現場監視器，只見1名身著短褲長靴、打扮時髦的女子打開置物箱行竊，再經追查鎖定52歲王姓女竊嫌逮捕到案。

    屏東分局長治分駐所本（12）月11日接獲1名女性報案，指稱機車停放於長治鄉某自助洗衣店外期間，置物箱內財物遭竊，損失約新台幣5000餘元。警方獲報後立刻調閱民眾所提供的影像資料，並擴大檢視周邊監視器畫面，發現1名女子趁隙下手行竊，犯案過程明確。

    影像中，只見1名短褲長靴、打扮入時的女子，趁車主進入洗衣店無人之際，直接打開未上鎖的機車置物箱，拿出裡面的包包後，坐到一旁的長凳翻找出包包內的皮夾，將裡頭的鈔票拿出，放入自己的口袋，最後再將包包放回機車置物箱，殊不知犯行全被錄。

    長治分駐所表示，進一步清查後鎖定涉案車輛，並追查出嫌疑人身分為52歲王姓女子，本月15日將女子查緝到案，依法移送屏東地檢署偵辦。

    屏東分局表示，警方將持續強化重點時段巡邏與科技偵查作為，積極防制竊盜案件，呼籲民眾停放機車務必確實上鎖，避免將貴重物品留置置物箱內，降低財物遭竊風險。

    52歲女竊嫌落網時衣著依舊很入時。（圖由屏東警分局提供）

    52歲女竊嫌落網時衣著依舊很入時。（圖由屏東警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播