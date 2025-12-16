屏東短褲長靴辣女賊 偷走機車置物箱5千元全被錄

監視器錄下52歲短褲長靴女竊嫌的作案過程。（圖擷取自臉書社團「我是長治人」）

屏東縣1位長治鄉民騎機車到自助洗衣店洗衣，洗完衣服後發現放機車置物箱內的5000餘元現金不見了，警方調閱現場監視器，只見1名身著短褲長靴、打扮時髦的女子打開置物箱行竊，再經追查鎖定52歲王姓女竊嫌逮捕到案。

屏東分局長治分駐所本（12）月11日接獲1名女性報案，指稱機車停放於長治鄉某自助洗衣店外期間，置物箱內財物遭竊，損失約新台幣5000餘元。警方獲報後立刻調閱民眾所提供的影像資料，並擴大檢視周邊監視器畫面，發現1名女子趁隙下手行竊，犯案過程明確。

影像中，只見1名短褲長靴、打扮入時的女子，趁車主進入洗衣店無人之際，直接打開未上鎖的機車置物箱，拿出裡面的包包後，坐到一旁的長凳翻找出包包內的皮夾，將裡頭的鈔票拿出，放入自己的口袋，最後再將包包放回機車置物箱，殊不知犯行全被錄。

長治分駐所表示，進一步清查後鎖定涉案車輛，並追查出嫌疑人身分為52歲王姓女子，本月15日將女子查緝到案，依法移送屏東地檢署偵辦。

屏東分局表示，警方將持續強化重點時段巡邏與科技偵查作為，積極防制竊盜案件，呼籲民眾停放機車務必確實上鎖，避免將貴重物品留置置物箱內，降低財物遭竊風險。

52歲女竊嫌落網時衣著依舊很入時。（圖由屏東警分局提供）

