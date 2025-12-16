為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    1週2毒駕案害命 基隆市府：跨局處強化防治

    2025/12/16 15:27 記者賴筱桐／綜合報導
    基隆市1週內接連發生2起毒駕害命，基隆市政府副發言人鍾明表示，市府啟動跨局處研商，強化毒駕防治作為。（圖由基隆市政府提供）

    基隆市最近1週接連發生2起毒駕事件，引發民眾不安。基隆市政府副發言人鍾明今天表示，基隆市長謝國樑對此高度重視，已責成衛生局、消防局及警察局等相關單位，啟動跨局處全面研商，強化毒駕防治作為。

    鍾明指出，在預防面向上，由於毒駕相較酒駕，其外顯特徵不明顯、較難即時察覺，警察局將不分日夜擴大並主動實施臨檢勤務，同時加強勤務規劃，並採購防撞等安全設備，以確保第一線同仁執勤安全。市長已指示警察局規劃採購L型車輛攔阻系統及反恐級雞爪釘等防護裝備，降低車輛規避檢查、蓄意衝撞的風險。

    鍾明表示，在法律與制度面向上，現行刑法第19條第2項，實務上常因認定毒品造成行為人「心智能力顯著降低」，作為減輕刑責的依據。然而，毒駕的責任應回溯至被告自行選擇吸食毒品的那一刻，屬於明知高度危險，仍駕車上路者，應從嚴檢視是否構成不確定故意，並依法追究更重刑責。

    鍾明說，對於累犯者，市府今（16）日召開的檢警聯席會議中，提案「毒駕累犯建請羈押」，強化執法、完善防制作為，守護市民生命安全，是市府責無旁貸的責任。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

