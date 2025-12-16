新車才上路半小時 貨車輪胎「離家出走」壓上特斯拉

輪胎滾到車道上。（民眾提供）

台南北區觀海橋今天上午11點左右發生驚險事故，一輛營業貨車行經路口時輪胎脫落滾進車道，結果輪胎撞上在路口停等的特斯拉新車，所幸無人受傷，但這輛新車才剛開上路半小時，車主直喊衰。

從影像可見，營業貨車轉彎上橋時，左側輪胎突然鬆脫，輪框翻滾帶起一陣煙塵，輪胎脫離車身後，接著沿著車道往前滾動。畫面中貨車持續往前行，輪胎則留在路口成了「移動障礙」，讓一旁機車與後方車流急忙放慢或改道閃避。

失控輪胎在多線道間橫向滾行，越過車道線後衝向停等車列並擦撞一輛白色特斯拉轎車，被擦撞的車是剛交車不久的特斯拉，新車上路不到半小時就遇到輪胎「從天而降」，輪胎卡在車身底部，車主下車查看時仍心有餘悸。

警五分局交通分隊小隊長蔡竣丞說，事故發生在觀海橋，一輛營業貨車輪胎脫落後擦撞停等紅燈自小客車，現場無人受傷，詳細肇事原因仍由分局調查釐清。警方表示將調閱監視器畫面、比對車輛資料並檢視車況，釐清輪胎脫落原因與責任歸屬，同時提醒駕駛出車前應檢查輪胎、螺帽與懸吊等部件，行車中若發現異音或抖動，應立即減速靠邊停車處理，避免輪胎脫落危及用路人。

大貨車上橋時輪胎突然「離家出走」。（民眾提供）

