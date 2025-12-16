為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新車才上路半小時 貨車輪胎「離家出走」壓上特斯拉

    2025/12/16 15:41 記者王捷／台南報導
    輪胎滾到車道上。（民眾提供）

    輪胎滾到車道上。（民眾提供）

    台南北區觀海橋今天上午11點左右發生驚險事故，一輛營業貨車行經路口時輪胎脫落滾進車道，結果輪胎撞上在路口停等的特斯拉新車，所幸無人受傷，但這輛新車才剛開上路半小時，車主直喊衰。

    從影像可見，營業貨車轉彎上橋時，左側輪胎突然鬆脫，輪框翻滾帶起一陣煙塵，輪胎脫離車身後，接著沿著車道往前滾動。畫面中貨車持續往前行，輪胎則留在路口成了「移動障礙」，讓一旁機車與後方車流急忙放慢或改道閃避。

    失控輪胎在多線道間橫向滾行，越過車道線後衝向停等車列並擦撞一輛白色特斯拉轎車，被擦撞的車是剛交車不久的特斯拉，新車上路不到半小時就遇到輪胎「從天而降」，輪胎卡在車身底部，車主下車查看時仍心有餘悸。

    警五分局交通分隊小隊長蔡竣丞說，事故發生在觀海橋，一輛營業貨車輪胎脫落後擦撞停等紅燈自小客車，現場無人受傷，詳細肇事原因仍由分局調查釐清。警方表示將調閱監視器畫面、比對車輛資料並檢視車況，釐清輪胎脫落原因與責任歸屬，同時提醒駕駛出車前應檢查輪胎、螺帽與懸吊等部件，行車中若發現異音或抖動，應立即減速靠邊停車處理，避免輪胎脫落危及用路人。

    大貨車上橋時輪胎突然「離家出走」。（民眾提供）

    大貨車上橋時輪胎突然「離家出走」。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播