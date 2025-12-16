桃園派遣公司宿舍喋血 工人爭執揮刀奪命被起訴

桃園市龜山區一家派遣公司黃姓工人因酒後與同事衝突，涉嫌持水果刀刺殺對方致死，桃園地檢署依殺人罪嫌起訴他。（記者余瑞仁攝）

黃姓、張男均為桃園龜山某工程人力派遣公司工人，2人於今年5月間酒後起爭執，經管理員調處換房後，黃男卻越想越氣，趁張男起床之際拿酒瓶砸他頭部，再持水果刀捅他肚子，張男經送醫不治，桃園地檢署偵辦後依殺人罪嫌起訴黃，將由國民法官法庭審理。

檢警調查，54歲黃男與張姓同事共同住在桃園市龜山區山鶯路的員工宿舍，且為同房室友，今年5月26日晚間2人酒後起爭執，從2樓房內吵到1樓，找上宿舍管理員調處，管理員為避免衝突持續，於是將黃男調至隔壁房間住。

黃男被換房後仍氣憤難耐，當日深夜11點多從新房間內將長33公分的水果刀藏在外套口袋內，隨手拿取空米酒瓶前往張男所在房間，張見狀從床鋪起身，黃當下用米酒瓶猛敲張男頭部，接著拿出水果刀朝張的腹部猛刺一刀，張男當場肚破腸流倒地；黃男動手後跑到1樓叫醒管理員並大喊「我殺人了」，經管理員上樓查看，黃男等到員警到場時自首。

而張男經救護人員送醫急救手術治療，仍於同月29日晚間因腸缺血性壞死併發敗血症不治死亡，案經檢方調查後於近日起訴黃男。

