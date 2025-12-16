為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台積電嘉科廠區死亡工安事故 承包商遭嘉檢起訴

    2025/12/16 15:08 記者丁偉杰／嘉義報導
    台積電嘉科廠區死亡工安事故，承包商被嘉義地檢署提起公訴。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    台積電嘉科廠區死亡工安事故，承包商被嘉義地檢署提起公訴。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    台積電位於嘉義科學園區的先進封裝廠新建工程工安事件連連，其中5月間有位工人遭變壓器壓住頭部及胸口，傷重不治，嘉義地檢署偵結，羅姓承包商因未採取讓變壓器保持穩固狀態必要措施遭到起訴，負責操作堆高機的2名工人與分包商則被處以緩起訴處分。

    嘉義地檢署起訴書表示，台積電嘉科先進封裝7廠新建工程，今年5月26日上午自1樓吊掛變壓器放置在4樓吊料平台後，工人楊姓男子先將變壓器與移動式起重機吊具脫鉤，並站立在變壓器側邊，接著由林姓工人操作堆高機、孫姓工人指揮及引導堆高機行進路線，在準備將變壓器移至CUP棟室內定位時，未採取讓變壓器保持穩固狀態必要措施，且未妥善規劃路線，因運輸路線的吊料平台地面與室內地面有高低落差，導致變壓器重心偏向左側而倒塌，並壓擊站在側邊的楊男，楊男經緊急送醫仍告不治。

    羅姓承包商否認有任何責任，辯稱「已盡所有注意義務」等語。

    嘉檢指出，據勞動部職業安全衛生署重大職業災害檢查報告書，承包商對防止有墜落、物體飛落或崩塌等之虞作業場所引起的危害，應有符合規定必要安全衛生設備及措施，且應採取必要的預防設備或措施。認羅姓承包商未注意必要的預防設備或措施，依違反職業安全衛生法起訴；審酌已與楊男家屬達成和解，且已給付賠償，建請量處適當刑期。

    事件中操作堆高機林姓工人、現場指揮孫姓工人，以及僱用2人的陳姓業者涉違反職安法、過失致死罪嫌，考量3人坦承犯行，態度良好，且與楊男家屬達成和解，均以緩起訴處分為適當，期間1年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播