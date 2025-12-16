外籍生現身說法揭詐騙手法 苗栗校警合作築防詐網

苗栗縣警察局邀請外籍學生分享遭詐騙集團利用的親身經驗，並與國立聯合大學及育達科技大學共同簽署合作備忘錄，宣示校警合作、保護在台外籍學生財產安全的決心。（圖由縣府提供）

內政部警政署統計顯示，近3年查獲外來人口販賣金融帳戶成為詐騙集團犯罪工具的案件中，以合法移工占比逾7成最多，另也有失聯移工和僑外生。苗栗縣警察局今（16）日與國立聯合大學及育達科技大學共同簽署合作備忘錄，並邀請外籍學生分享遭詐騙集團利用的親身經驗，宣示校警合作、保護在台外籍學生財產安全的決心。

為防制移工銀行帳戶淪為洗錢工具，縣警局及縣府勞工及青年發展處自今年6月起共同推動「結帳還鄉」專案，透過教育移工、夥伴參與及溯源執法策略，結合外國駐台機構、在地廠家及人力仲介公司，派員訪視並宣導外籍移工在工作期滿還鄉前，結清在台灣的金融帳戶，防止移工將帳戶販賣給詐騙集團成為人頭帳戶。

縣警局指出，經統計「結帳還鄉」專案前後數據，外籍人頭帳戶數大幅降低，其中移工涉及人頭帳戶件數更從1至5月的44人，6至11月則降至10人，且11月份外籍人頭帳戶更是「零發生」，也未有移工約滿出境販賣帳戶的情形，專案成效顯著。

今天上午在縣長鍾東錦的見證下，縣警局與國立聯合大學、育達科技大學簽署合作備忘錄，盼強化校園端的防詐教育與聯繫平台，現場也邀請外籍學生分享遭詐騙集團利用的親身經驗。

鍾東錦表示，公私協力是防制外籍人頭帳戶關鍵的源頭力量，縣府各局處亦將全力投入防詐工作，讓詐騙無所遁形。縣警局則再次提醒民眾切勿將金融帳戶販賣或交付予他人使用，以免誤觸法網。

