涉假冒巴拿馬著名咖啡！歐客佬涉嫌詐欺移送法辦

曾獲得「台中十大伴手禮」的歐客佬精品咖啡，遭巴拿馬咖啡商Boot指控假冒其莊園名義販售咖啡，台中地檢署證實已分案偵辦。（記者陳建志攝）

巴拿馬咖啡商Boot上月在臉書張貼「假冒巴拿馬藝伎」（FAKE PANAMA GEISHA）照，指控「歐客佬精品咖啡」及其上游「黑金咖啡」涉嫌詐欺，強調歐客佬從未取得供貨，竟以「Finca Sophia」名義行銷與販售產品。台中市衛生局在媒體報導後，近日前往歐客佬調查，並依違反食品安全衛生管理法第15條「攙偽或假冒」，移送台中地檢署偵辦。

台中地檢署表示，該公司產品疑有標示不實涉嫌違反食品安全衛生管理法等規定，台中市衛生局上月28日函請偵辦，但因本案事實尚不明，本月9日已簽分「他」案，現由檢察官偵辦中。

請繼續往下閱讀...

曾獲得「台中十大伴手禮」的歐客佬精品咖啡，上月遭巴拿馬咖啡商Boot指控，OKLAO COFFEE ROASTERS來自台灣，卻冠以Finca Sophia名稱的咖啡產品，令人心碎和憤怒，並貼出標上紅字「FAKE PANAMA GEISHA」的合成照，指控歐客佬涉販售假冒的Finca Sophia咖啡。

對此，歐客佬精品咖啡當時發生聲明強調，因內部作業疏失，將同一莊園主Willem Boot先生所生產Finca La Cabra藝伎咖啡，誤植為Finca Sophia藝伎咖啡（中文名稱：「索妃亞莊園藝伎咖啡」，這項錯誤未能在製作前即時發現，最終流入市面對消費者造成困擾深感抱歉，並開放消費者退換貨。

歐客佬本月10日再度在臉書粉絲專頁發出聲明致歉表示，「我們所販售的部分咖啡被錯誤標示為來自 Finca Sophia，但這些產品並非由該莊園生產，也不是由我們向該莊園購買。此類混淆在任何情況下都不應該發生，對因此造成的困惑與失望深表歉意。這是我們的錯誤，我們坦承並接受這項疏失。」

不過此行為，已引起不少消費者撻伐，「丟臉丟到國外」、「Finca sophia多有名啊，這等於把Toyota標成Lexus賣耶」。

對於錯誤標示販售Finca Sophia的咖啡，歐客佬咖啡近日再度在臉書公開致歉。（擷取自歐客佬精品咖啡臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法