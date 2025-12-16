酒駕男撞死23歲女清潔員 彭啓明：對家屬表達最深切的慰問

台南市安平區今日上午8時許發生一起死亡意外，1名23歲陳姓女清潔員隨垃圾車停在路旁邊執勤時，遭後方酒駕駕駛車輛追撞，當場死亡。（民眾提供）

台南市安平區今（16）日上午8時許發生一起死亡意外，1名23歲陳姓女清潔員隨垃圾車停在路旁邊執勤時，遭後方酒駕車輛追撞，當場死亡；環境部長彭啓明表示，該員雖然不是環保局清潔隊員，但是在執行清運公務期間不幸發生意外，環保局對其家屬表達最深切的慰問，並已要求長愛公司全力配合釐清事故原因，並爭取保險及撫卹金協助家屬後續相關事宜。

這起車禍發生在今日上午約8時10分左右，委外廠商長愛公司垃圾車，停放於安平區慶平路236號前定點收運垃圾時，垃圾車隨車23歲陳姓女助手站在車輛後方協助民眾丟垃圾時，遭後方車輛未剎車撞上當場死亡，48歲轎車駕駛鄭男意識清楚但受困，送往成大醫院救治，警方對鄭男實施酒測值超標。此次事故垃圾車司機受到驚嚇情緒不佳，長愛公司先讓司機休息幾天，後續看狀況調整工作。

彭啓明說，針對相關的濟助基金，現行制度上他認為是不夠的，因此將爭取更多保障，「社會需要台積電，可是我們絕對不能1天沒有清潔隊員，社會對清潔隊員的關愛、關注是不夠，我會去努力爭取。」

彭啓明續指，對清潔隊員職業安全，環管署成立 「清潔人員職業安全衛生促進小組」，針對清潔隊職安衛相關法規、執行勤務標準作業程序及教育訓練、促請職災發生的地方環保機關檢討改善等事項進行討論，積極協助地方環保機關落實職業安全衛生相關規定。同時，也將辦理相關教育訓練及宣傳講習、並研訂相關管理文件範本，如15項清潔隊員安全作業標準參考例、安全衛生工作守則參考等給地方運用。

彭啓明表示，將辦理清潔隊職業安全管理現場輔導及作業訪查、輔導建置CNS45001職業安全衛生管理系統等，確保隊員能在安全的環境中執行勤務。

