22歲年輕男子駕車自撞護欄墜水溝 傷重不治

林姓年輕男子駕駛轎車自撞路邊外側護欄及電線桿，現場怵目驚心。（中埔警分局提供）

義義縣中埔鄉台18線24公里處15日深夜發生死亡車禍，22歲林姓年輕男子駕駛轎車於半夜11時24分許行經事故地點，疑因失控自撞路邊外側護欄及電線桿致人車掉落路旁水溝，警消獲報到場緊急將人送醫，仍急 救仍告不治。警方初步排除毒、酒駕，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

中埔警分局指出，昨天深夜11時24分獲報台18線24公里處路段發生轎車自撞交通事故，員警到場處理，回報22歲林姓年輕男子駕駛轎車沿台18線西往東方向行駛，途經事故地點疑因失控自撞路邊外側護欄及電線桿，致人車掉落路旁水溝內。事故造成林男頭部及胸部嚴重挫傷，經救護車送往醫院急救，仍因傷重不治。

據了解，車禍現場路面散佈肇事車零件，路旁消防栓也被撞斷噴起漫天水柱，可見撞擊力強烈。

中埔分局呼籲，夜間行車視線較差，遇路口、彎道應減速慢行，並避免疲勞駕駛，倘若出現打瞌睡、精神不濟時，務必將車停在安全地點休息，避免交通事故憾事發生。

林姓年輕男子駕駛轎車自撞路邊外側護欄及電線桿後衝入水溝。（中埔警分局提供）

林姓年輕男子駕駛轎車自撞路邊外側護欄及電線桿，零件散落路面。（中埔警分局提供）

嘉義縣中埔鄉台18線24公里處路段發生死亡車禍。（中埔警分局提供）

