為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    竹北某國小桌球教練伸狼爪 受害女童求償獲判賠

    2025/12/16 12:14 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹北國小桌球教練伸狼爪，受害女童求償獲判賠。（情境照）

    竹北國小桌球教練伸狼爪，受害女童求償獲判賠。（情境照）

    新竹縣竹北市某國小桌球隊約聘僱教練黃毅鎮，被控練球休息時對7名女童強制猥褻等，二審被加重判刑7年，其中2名被害女童與家屬提起民事求償，新竹地院判黃男共需賠償66萬6千元。

    被害女童與家屬主張，黃毅鎮為新竹縣竹北市某國小桌球隊約聘僱教練，明知該女學員皆為未滿14歲女童，竟於112年9月至113年1月期間，在國小桌球教室內練球休息時間時，撫摸乙女童臀部，並要求其坐於大腿上後，強行徒手伸入內褲撫摸臀部及下陰部，造成乙女驚嚇焦慮、害怕，且於聽到類似的事件會感到不適與恐懼，求償精神慰撫金30萬元、父母共40萬元。

    去年1月黃男在國小桌球教室內練球休息時間，以同樣方式猥褻甲女童，造成甲女童身心極度受創，向母親表示不喜歡上桌球課，且經診斷有創傷後壓力反應，須持續接受心理治療、服用藥物，且出現哭泣、腹痛、焦慮、恐懼及作惡夢等情況，學業嚴重受影響，經常夜不成眠或遭惡夢驚醒，且於聽到類似事件更會感到焦慮恐懼，迄今已接受16次心理治療，預估未來3年持續接受精神治療醫療費用為15萬元、精神慰撫金62萬餘元，共計80萬元。另父母求償合計50萬元。

    刑事部分，新竹地院一審依強制猥褻、利用權勢故意對少年犯性騷擾等罪判黃男4年、8月得易科罰金，高院加重刑度改判7年。

    新竹地院民事庭判黃男應給付甲女童22萬6千元、父母各6萬元，應給付乙女童20萬元、父母各6萬元。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播