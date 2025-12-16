竹北某國小桌球教練伸狼爪 受害女童求償獲判賠

竹北國小桌球教練伸狼爪，受害女童求償獲判賠。（情境照）

新竹縣竹北市某國小桌球隊約聘僱教練黃毅鎮，被控練球休息時對7名女童強制猥褻等，二審被加重判刑7年，其中2名被害女童與家屬提起民事求償，新竹地院判黃男共需賠償66萬6千元。

被害女童與家屬主張，黃毅鎮為新竹縣竹北市某國小桌球隊約聘僱教練，明知該女學員皆為未滿14歲女童，竟於112年9月至113年1月期間，在國小桌球教室內練球休息時間時，撫摸乙女童臀部，並要求其坐於大腿上後，強行徒手伸入內褲撫摸臀部及下陰部，造成乙女驚嚇焦慮、害怕，且於聽到類似的事件會感到不適與恐懼，求償精神慰撫金30萬元、父母共40萬元。

去年1月黃男在國小桌球教室內練球休息時間，以同樣方式猥褻甲女童，造成甲女童身心極度受創，向母親表示不喜歡上桌球課，且經診斷有創傷後壓力反應，須持續接受心理治療、服用藥物，且出現哭泣、腹痛、焦慮、恐懼及作惡夢等情況，學業嚴重受影響，經常夜不成眠或遭惡夢驚醒，且於聽到類似事件更會感到焦慮恐懼，迄今已接受16次心理治療，預估未來3年持續接受精神治療醫療費用為15萬元、精神慰撫金62萬餘元，共計80萬元。另父母求償合計50萬元。

刑事部分，新竹地院一審依強制猥褻、利用權勢故意對少年犯性騷擾等罪判黃男4年、8月得易科罰金，高院加重刑度改判7年。

新竹地院民事庭判黃男應給付甲女童22萬6千元、父母各6萬元，應給付乙女童20萬元、父母各6萬元。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

