    首頁 > 社會

    狠父凌虐親生兒打到肋骨骨折 判囚2年半定讞

    2025/12/16 12:05 記者張文川／台北報導
    高雄市蔡姓男子與潘姓女子去年長期凌虐2個月大的親生兒子，致孩子營養不良，蔡男還打斷幼嬰肋骨，高等法院高雄分院今年9月依妨害幼童發育罪，判處蔡男2年半徒刑，潘女判刑1年6月，潘女未上訴而定讞；最高法院亦駁回蔡男上訴，全案定讞。示意圖。（資料照）

    高雄市蔡姓男子與潘姓女子去年長期凌虐2個月大的親生兒子，致孩子營養不良，蔡男還打斷幼嬰肋骨，高等法院高雄分院今年9月依妨害幼童發育罪，判處蔡男2年半徒刑，潘女判刑1年6月，潘女未上訴而定讞；最高法院亦駁回蔡男上訴，全案定讞。示意圖。（資料照）

    高雄市蔡姓男子與潘姓女子，去年長期凌虐2個月大的親生兒子，致孩子營養不良，蔡男還打斷幼嬰肋骨，高等法院高雄分院今年9月依妨害幼童發育罪，判處蔡男2年半徒刑，潘女判刑1年6月，潘女未上訴而定讞；最高法院亦駁回蔡男上訴，全案定讞。

    警方調查，2024年11月間，蔡男明知其2個月大兒子尚未發育完成，竟未按時餵奶，並因長期處於飢餓狀態，造成營養不良、成長明顯遲滯，5個月內體重僅增加0.86公斤。

    去年12月蔡男開車載男嬰外出，竟貿然將熱湯掛在嬰兒座椅前方，害嬰兒被燙傷。

    今年1月底至2月初，蔡男在高雄租屋處因不滿兒子哭鬧，竟毆打兒子胸口，造成左胸骨折；甚至當嬰兒就寢時，蔡男將他放在高約50公分、四周卻未設圍欄的床鋪邊緣，致男嬰墜落地面，頭部出血、骨折。

    檢警偵辦起訴2人，今年9月二審高雄高分院維持一審，依妨害幼兒發育罪，仍判處蔡男2年6月，潘女1年半徒刑。最高法院駁回蔡男上訴確定。

