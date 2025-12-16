通訊行委託外送全新手機被偷走損失達26萬 鎖定前科外送員

興隆派出所副所長陳正忠說明案情。（記者鄭景議翻攝）

台北市文山區1間通訊行的通訊行老闆，本月12日將總價值高達26萬元的9支全新手機（包含高價iPhone 17 Pro Max）及5萬4千元現金，委託LALAMOVE外送員運送，沒想到吳姓外送員取貨後竟未送達指定地點，連電話也不接直接神隱。警方獲報後已鎖定吳姓外送員身分積極偵辦，據了解，該名吳姓外送員曾有竊盜前科，且都是利用外送員之便行竊，卻仍能當LALAMOVE外送員，讓老闆表示「不敢再繼續用LALAMOVE」。

文山警二分局調查，通訊行易姓老闆於12日傍晚，將現金5萬4千元及9支全新手機，委託外送平台運送至北市信義區及內湖區2間分店，財物總價值約新台幣26萬元。

易姓老闆表示，該名吳姓外送員接單並領取貨品後，卻未依指定地點完成送達，且他事後多次聯繫未果，才發現自己恐怕遭竊了，遂向警方提出侵占告訴。

據了解，吳姓外送員其實是前科犯，曾犯過2起竊案，且都是利用外送員身分行竊。易姓老闆感嘆，LALAMOVE在台篩選機制不需要查核良民證，這點與Uber Eats、Food Panda大不相同。易老闆表示，其實並非不想讓更生人有工作機會，但如今遇上竊盜慣犯的外送員，讓他質疑難道民眾無法獲得安全的服務，也讓他最近「不敢再繼續使用」該平台。

文山第二分局表示，獲報後立即依規定受理，目前已掌握涉案吳姓外送員身分，全案並積極蒐證，將報請台北地檢署指揮偵辦中。

