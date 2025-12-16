觀光變打工 移民署攜手調查局揪出中客非法淘金

移民署南區事務大隊金門縣專勤隊攜手法務部調查局福建省調查處，查獲中國籍蘭姓男子等13名中國人士以小三通觀光名義入境，在金門非法打工。（移民署提供）

觀光變打工！移民署南區事務大隊金門縣專勤隊攜手法務部調查局福建省調查處，查獲中國籍王姓及陳姓男子，仲介蘭姓男子等13名中國人士以小三通觀光名義入境，受僱國人張女從事攪拌水泥等工作，將張女、王男及陳男等3人以違反兩岸人民關係條例移送偵辦，8月起陸續將非法打工仔強制出境，王、陳限制出境。

移民署金門專勤隊今天表示，近期受理小三通申請案時，察覺多名中國觀光客入境金門次數及停留天數異常，隨即展開調查，先於今年7月30日前往金門縣一處建築工地查獲王男等8名中籍人士，非法從事攪拌水泥及粉刷牆面等泥作工作，9月26日再於另一處工地查獲另7人非法工作。

經調查，王男是以小三通探親名義入境探視胞姊，實際上負責招募同鄉以日薪人民幣4至5百元（約新台幣1774元至2218元） 替張女工作，張女提供王男免費食宿及天天接送等優惠，並給予薪人民幣1千元（約新台幣4436元）酬勞。

專勤隊指出，王男遭查獲非法居留期間介紹張女僱用7名陸籍人士非法工作後，隨即遭地檢署限制出境；王男不知悔改，更搖身一變從非法仲介身分轉換成「打工仔」，仍難逃專勤隊及執法單位法網，循線再次查獲王男夥同陳男及另外6名以觀光旅遊名義入境的中國籍人士持續於他處非法工作，全部遭查緝。

專勤隊表示，蘭姓等13名中國人士遭查獲後，8月即陸續強制出境，2年內不得再入境金門，王及陳男因有案待查，被限制出境中。

移民署金門縣專勤隊隊長黨昱泰表示，中國人民若持觀光或探親許可入境，不得在台從事任何形式的工作，違者將面臨強制出境，籲請民眾如發現非法打工情事，可撥打1955檢舉專線或移民署金門縣專勤隊（082）333531。

移民署南區事務大隊金門縣專勤隊攜手法務部調查局福建省調查處，在金門工地查獲中國籍人士以小三通觀光名義入境非法打工。（移民署提供）

