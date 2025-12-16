黑幫好友反目 嗆聲開槍反在名車內被槍殺法院裁定收押禁見

基隆地院召開羈押庭，裁定開槍殺友的盧男羈押禁見。（記者吳昇儒攝）

基隆一名具天道盟同心會背景的男子盧奕烜與鄭姓友人發生糾紛，積怨已久，前日中午帶著林姓友人前往談判，過程中，卻連開2槍殺了鄭姓男子。警方循線找到鄭男時已氣絕身亡，隨即佈線追捕盧男，並依殺人罪將他與林男移送法辦。基隆地檢署偵訊後，向法院聲請羈押盧男，林男則諭令6萬元交保。基隆地院召開羈押庭，裁定開槍殺友的盧男羈押禁見。

34歲鄭姓男子與33歲盧奕烜為同幫派好友，日前發生糾紛時，鄭男曾揚言要對盧男開槍。不料前日中午盧男竟反客為主，與林姓友人分別開車到鄭男家中談判。盧、鄭二人在車內談判時，盧男趁隙對鄭男開了2槍，其中1槍打中其右胸，再將鄭男拉進車內，丟到後座，並將該輛保時捷開往大武崙工業區棄置，讓其在車內自生自滅，隨即與林男駕車離去。

鄭男家屬見其出門未歸，保時捷休旅車也不在，擔心發生意外，報警處理。警方以車追人，昨日清晨4時許，找到鄭男車輛時他已經沒有生命跡象。最終鎖定盧男涉嫌重大，當場將他逮捕並在其家中搜出犯案槍械。警詢後，依涉犯殺人罪嫌，將盧男與林男移送基隆地檢署偵辦。

檢察官偵訊後，認定盧男涉犯殺人重罪，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見；林男原先被列為證人，但偵訊後認為他為共犯，諭知6萬元交保。

法官召開羈押庭審理認定，盧男涉犯殺人罪非法持有手槍、子彈罪，檢察官提出相關事證足認其犯罪嫌疑重大，且所犯本刑5年以上之罪，有逃亡、串證之虞，有羈押必要，故裁定羈押禁見。

