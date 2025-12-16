為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    中央山脈南二段縱走高山症發作 空勤直升機急援

    2025/12/16 10:31 記者王錦義／花蓮報導
    27歲男性山友進行中央山脈南二段縱走登山活動疑似發生高海拔肺水腫症狀，由空勤直升機緊急送醫。（空勤花蓮駐地提供）

    27歲男性山友進行中央山脈南二段縱走登山活動疑似發生高海拔肺水腫症狀，由空勤直升機緊急送醫。（空勤花蓮駐地提供）

    27歲男性山友跟其他10人進行中央山脈南二段縱走登山活動，12日從台東向陽登山口入山，昨天疑似發生高山症狀身體不適在大水窟山屋待援，花蓮縣消防局獲報後申請內政部空中勤務總隊直升機救援，今天上午7點多前往救援，把疑似高山症造成肺水腫的病患順利轉送醫院。

    空勤花蓮駐地一大三指出，駐地NA-713執行花蓮縣卓溪鄉大水窟山屋搜救任務，今早6點56起飛定向目標區，7點27到達目標區，7點31落地大水窟山屋旁空地，7點32特搜兩員下機，前往大水窟山屋搬運傷患，7點40分人員上機，順利降落德興運動場，由花蓮縣消防局救護車把病患送醫。

    花蓮縣消防局指出，位於花蓮縣卓溪鄉大水窟山屋旁通訊點，有1名男姓27歲，昨（15）日早上突然覺得虛弱，經休息仍然無法恢復體力，躺下會咳嗽呼吸不正常，血氧僅61疑似肺水腫，持續使用加壓艙。需申請航空器支援盡速下山降低高度。

    據了解，一行人進行中央山脈南二段縱走行程，12日從台東向陽登山口入山，從南往北順走，預計18日從南投東埔登山口出，路程主要在中央山脈主脊上縱走，全程大部份海拔在3000公尺以上，地勢高徒，視野展望良好，其中大水窟山屋也被譽為中央山脈最迷人山屋。

    27歲男性山友進行中央山脈南二段縱走登山活動疑似發生高海拔肺水腫症狀，由空勤直升機緊急送醫。（空勤花蓮駐地提供）

    27歲男性山友進行中央山脈南二段縱走登山活動疑似發生高海拔肺水腫症狀，由空勤直升機緊急送醫。（空勤花蓮駐地提供）

