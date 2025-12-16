為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新竹富商欠稅170萬 名下4棟全新豪宅慘遭查封

    2025/12/16 10:32 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹富商欠稅170萬，名下4棟全新豪宅慘遭查封！（圖由新竹分署提供）

    新竹富商欠稅170萬，名下4棟全新豪宅慘遭查封！（圖由新竹分署提供）

    新竹市黃姓富商因欠繳個人房屋土地交易所得稅，經財政部北區國稅局新竹分局6月間移送法務部行政執行署新竹分署強制執行。新竹分署收案後，立即啟動財產調查，發現他名下擁有多輛名車及多間新建不動產，判斷有相當資力可繳納，遂於6月即時查封、扣押，嚇得富商上月趕緊繳清全部欠款。

    新竹分署表示，本案原移送執行金額為500多萬元，因此查得黃姓富商名下持有4間位於新竹市鄰近世界高中的新建建物（去年交屋）。為避免財產遭隱匿或轉移，新竹分署6月即刻發函查封相關不動產，同時扣押其金融帳戶。

    其後，新竹分局9月發函更正重行核定稅額，並部分撤回執行，最終本案確定欠稅金額為170多萬元。執行過程中，富商曾向新竹分署提出申請，希望撤銷部分房屋查封，然而承辦執行官審酌後認為，該4間建物均設定高額抵押權，且現今房市交易量縮，若同意塗銷查封，能否順利徵起仍具不確定性，因此請承辦書記官持續勸諭義務人儘速清償稅款。至此黃姓富商知道已經無可迴避拖延，因此上月主動繳清全部欠款。

    新竹分署提醒，民眾應依時申報及繳納稅捐，如有困難可及早向稅捐稽徵機關洽詢相關協助措施。若怠忽義務，除可能面臨查封、扣押財產外，亦可能影響信用及相關權益。

