屏東內埔黑色機車騎士向友打招呼 撞上路口停等白色機車摔飛

屏科大昨天發生一起離譜車禍，後車過路口時不看路竟疑似和友人打招呼，直接撞上前車。（警方提供）

屏東縣內埔鄉有兩間科技大學，週遭道路是當地交通事故熱點，不時傳出事故，昨天下午3時許更發生1離譜車禍，1名騎乘黑色機車的騎士，沿壽比路南下經和成巷路口時，竟疑似和路口的友人打招呼，卻未注意到前方在路口停等的白色機車騎士，當場撞上摔飛，由於撞擊力道強大，現場是一片狼籍。

警方獲報後，立刻到場處置，初步現勘發現黑色機車疑似未注意前方，追撞已停等要左轉進入和成巷的白色機車，2名騎士皆有擦挫傷情形，並送往屏東榮民總醫院龍泉分院治療，但兩人酒測值均為0，無生命危險，但依規定，後車與前車之間應保持隨時可以煞停距離，警方可依不保持前、後車距離的規定開罰600元以上至1200元的罰鍰。

請繼續往下閱讀...

發生撞擊的瞬間也被人目擊，發現黑車騎士竟是在接近路口時，伸出左手疑似向在路口處的友人「打招呼」，但手都還沒放下就撞上白色機車，網友是大酸「捅上去之前還揮手叫觀眾來看」、「帥氣招手，撞車全責」。

屏科大昨天發生一起離譜車禍，後車過路口時不看路竟疑似和友人打招呼，直接撞上前車，現場是一片狼藉。（警方提供）

屏科大昨天發生一起離譜車禍，後車過路口時不看路竟疑似和友人打招呼，直接撞上前車，現場是一片狼藉。（警方提供）

屏科大昨天發生一起離譜車禍，後車過路口時不看路竟疑似和友人打招呼，直接撞上前車，現場是一片狼藉。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法