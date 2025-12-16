為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    男子受困300公尺陡坡 台東縣警消徒步搜救11小時

    2025/12/16 09:48 記者劉人瑋／台東報導
    警消花了11小時終將受困男子從崎嶇山路帶下並後送治療。（消防局提供）

    台東縣海端鄉加鹿溪橋北岸昨早7時6分發生一起山域受困案件。一名男子自訴獨攀不慎摔傷，感到腰痛無法動彈故報案求援，因不熟悉手機操作，無法提供座標或簡訊定位，描述沿河谷進入至第一個河川叉口有紅色標誌沿清除林木，軌跡走往大山壁下面的樹林內，離河谷約高300-400公尺。台東縣消防局獲報後，立即派遣關山大隊山域專責隊投入救援行動，由於地點不明確又崎嶇，花了11小時才將人順利救下山。

    消防局獲報，受困王姓男子（約68歲，台東縣卑南鄉人）稱自己困在崖邊。因王男不懂手機操作、自報定位，要警消尋著他在重要叉路口做出的砍草記號前行、由其口述內容蒐搜，第一梯次搜救人員於9時16分整裝完畢出發，隨後再增派第二梯次人力，並結合林業及自然保育署與保安警察第七總隊共同進入山區協尋。

    由於受困地點地形陡峭、林相複雜，加上坡度落差大，增加徒步搜索與接觸受困者的困難度，搜救人員仍克服重重阻礙，持續挺進。經過數小時耐心搜尋，終於在14時9分成功接觸王男。

    警消發現，王男從山頂連滾帶滑30至40公尺，最後頭下腳上的卡在樹頂才停下，其下就是300公尺陡坡，若沒這棵樹的阻攔，可能王男已直通谷底。只是救搜人員要到達王男所在，還要上樹將人拉出就已費好一番功夫。

    經搜救人員現場評估，該名男子意識清楚主訴腰、背部疼痛且頭部有擦傷情形，生命徵象穩定，本局搜救人員隨即進行簡易急救處置及固定傷患，規劃徒步護送下撤路線，並將王男固定後，再以繩索在山路中、點與點間以人力拖運，歷經數小時行進，20時12分安全抵達登山口，交由待命關山分隊救護車送往關山慈濟醫院檢查治療。

    警消花了11小時終將受困男子從崎嶇山路帶下並後送治療。（消防局提供）

