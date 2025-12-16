大貨車國道撞護欄「火花四射」 貨物噴飛害對向車撞上

一輛大貨車於14日行經國道一號南向114公里苗栗頭份路段，疑因疲勞駕駛自撞內側護欄，車體因與護欄摩擦噴出火花。（翻攝職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團臉書）

一輛大貨車於14日行經國道一號南向114公里苗栗頭份路段，疑因疲勞駕駛自撞內側護欄，車體因與護欄摩擦噴出火花，載運貨物也灑落中央分隔島及對向車道，致對向一輛轎車閃避不及而撞擊，過程被其他用路人行車紀錄器錄下po上「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」臉書，景象嚇人。

轄線國道二隊說明該起交通事故案，指出，24歲羅姓男子駕駛營大貨車，於14日行經國道一號南向114公里苗栗頭份路段，疑因恍神分心自撞內側護欄，車上貨物掉落至對向車道，致對向由69歲王姓老翁駕駛轎車閃避不及，撞擊掉落貨物。

國道二隊表示，這起事故無人受傷，2名駕駛人酒測值均為0，後續依相關規定處理，並呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，以確保他人與自身用路安全。

肇事大貨車。（圖由警方提供）

貨物灑落中央分隔島。（圖由警方提供）

