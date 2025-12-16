為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    車庫驚見陌生老翁民眾忙報警 警到場助迷途翁返家

    2025/12/16 09:34 記者鄭景議／台北報導
    員警到場後發現，該名七旬孔姓老翁衣著不整，臉色疲憊，對自身所在位置及外出原因均無法清楚說明。（記者鄭景議翻攝）

    台北市文山區上週末有民眾在自家車庫內赫然發現，一名陌生七旬孔姓陌生老翁竟蹲坐在角落，上前觀察發現老翁神情恍惚、言語不清，懷疑老翁需要協助，趕緊報警處理。文山第一分局復興派出所獲報後，副所長李官派與警員劉欣怡立即趕赴現場，耐心協助比對身分，最終確認老翁住在南港區，並火速聯繫家屬到所，成功讓老翁平安返家團圓。

    復興派出所表示，當時接獲民眾報案，稱在文山區一處民宅車庫內，有一名陌生老翁蹲坐在角落，疑似需要協助。員警到場後發現，該名七旬孔姓老翁衣著不整，臉色疲憊，對自身所在位置及外出原因均無法清楚說明。

    員警耐心詢問其姓名與住址，但老翁僅能提供零碎資訊。考量老翁身體與安全狀況，警方先將他載返派出所休息並提供飲水，同時透過警政系統交叉比對身分。

    經查證後確認老翁住在南港區，研判可能當日早晨獨自外出後迷途，步行了數公里最終走入文山區民宅車庫休息。警方隨即聯繫其女兒與女婿到所協助。

    家屬接獲通知後迅速趕抵派出所，見父親平安無恙，緊張情緒終於放下，並頻頻向警方致謝表示：「若沒有警方協助，真的不敢想像爸爸還會在外面徘徊多久。」

    文山第一分局呼籲，家中若有失智或高齡長者，外出務必陪同，並可替家人配戴防走失裝置、名牌或於衣物放置聯絡資訊，以利在突發狀況時迅速辨識身分。若民眾發現疑似迷途長者，也請第一時間通知警方或救護人員，警方將秉持及時關懷、主動協助的原則，守護長者安全返家。

