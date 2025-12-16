稱要去嘉義卻開進頭份市區 警攔截滿載廢棄土方砂石車阻濫倒

55歲許姓男子駕駛滿載營建廢棄物的砂石車，因車身污穢、無法清楚辨識車牌被苗栗縣頭份警方攔下。（圖由警方提供）

55歲許姓男子駕駛滿載營建廢棄物的砂石車，因車身污穢、無法清楚辨識車牌被苗栗縣頭份警方攔下，他稱欲前往嘉義縣太保市，但無法解釋為何進入頭份市區？且未攜帶廢棄物清運聯單，疑似意圖任意傾倒，被依廢棄物清理法裁罰6萬，後續若未能提出合法去處，將再送刑事法辦。

頭份警分局斗坪派出警員楊凱斌、黃傳瑋於14日深夜10點許，巡邏行經頭份市自強路與民族路口，見許男駕駛的砂石車車身污穢、無法清楚辨識車牌，上前攔查，發現砂石車滿載土石方。

許男向警方稱他從新北市淡水區工地載運廢土、水泥塊等營建廢棄物，欲前往嘉義縣太保市，但無法解釋為何進入頭份市區？且未攜帶廢棄物清運聯單，也未將營建剩餘土石送往指定之地點存放，立即通報縣府環保局派員到場共同稽查，全案依廢棄物清理法第9條裁罰。

環保局表示，許男未攜帶廢棄物清運聯單依法裁罰6萬，後續並將要求許男提供此車剩餘土石方之合法去處證明，若無則視同濫倒，將再送刑事法辦。

頭份警分局長郭譯隆表示，違法濫倒破壞自然環境，是警方查緝重點工作，將會同環保單位嚴查依法究辦絕不寬貸，並呼籲鄉親若發現疑似非法傾倒廢棄物行為者，請立即撥打110。

