    首頁 > 社會

    自用與販售差很大！種5株大麻自用獲緩刑 賣1公克大麻判刑逾5年

    2025/12/16 08:50 記者李立法／屏東報導
    陳姓男子種植5株大麻被警方查獲後辯稱是為了自用，獲判緩刑。示意照，非本案大麻。（資料照）

    陳姓男子種植5株大麻被警方查獲後辯稱是為了自用，獲判緩刑。示意照，非本案大麻。（資料照）

    陳姓男子種植5株大麻被警方查獲後辯稱是為了自用，另一名沈姓男子則將購入的95公克大麻中轉售1公克給友人，獲利2000元；陳、沈2人分別涉犯製造及販賣二級毒品罪，屏東地院審理後，認為2人罪行非重，卻因目的不同，刑度差很大，供稱種大麻自用的陳男獲得緩刑，販售及持有大麻的沈男，雖獲減刑，仍被併處5年10個月徒刑，均可上訴。

    陳男去年9月間被警方查獲在自家種植大麻，現場查扣5株成株大麻及部份種子，陳男辯稱種大麻是為了自己施用，由於警方並未發現陳男有販售大麻紀錄或意圖，全案經屏東地院審理後，法官考量陳男沒有前科，且種植規模不大，改以自用而栽種大麻罪，判刑1年2個月；緩刑4年，須接受法治教育課程6場次，並向公庫支付5萬元。

    另一名沈姓男子去年7月間將購入的95公克大麻中轉售1公克給曾姓友人，獲利2000元，交易過程全被監視器拍攝下來，警方查獲後依販賣及持有二級毒品罪將沈男送辦；屏東地院認為沈男犯行非重，且犯後坦承犯行具悔意，予以酌減其刑，依犯販賣第二級毒品罪，判刑5年4個月；又犯意圖販賣而持有第二級毒品罪，判刑1年，應執行有期徒刑5年10個月。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

