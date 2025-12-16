為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    花蓮吉安鐵皮工廠暗夜大火 疑充電池起火屋主急逃生

    2025/12/16 08:24 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣吉安鄉吉興二街一處鐵皮屋昨晚9點多傳出火警。（記者王錦義攝）

    花蓮縣吉安鄉吉興二街一處鐵皮屋昨晚9點多傳出火警。（記者王錦義攝）

    花蓮縣吉安鄉吉興二街一處鐵皮屋昨晚9點多傳出火警，所幸屋主聞到煙味後急忙逃出，但充滿易燃物的鐵皮工廠火勢相當猛烈，火舌從窗戶不斷冒出並傳出陣陣爆裂聲響，消防局獲報後出動仁里、吉安、花蓮等分隊前往救援，火勢很快在一個多小時就完全撲滅，詳細起火原因，有待調查釐清。

    屋主向消防人員表示，現場是一間小型板噴工作坊存放有油漆及一些工具，但晚上沒有使用，所以沒有什麼電源，唯一有在使用的就是正在幫鋰電池充電中，晚間9點多聞到有塑膠燃燒的味道，他以為附近有人在燒垃圾，外出一看就看到鐵皮屋冒出濃煙，趕快打119叫消防車，火勢很快就燒起來。

    消防局指出，昨晚上9點20分接獲在永吉二街1個倉庫發生火災，花蓮縣消防局立即出動16車，23人，總共7個單位前往滅火，到達現場以後，1個倉庫大約30坪全面燃燒，就立即佈線射水撲滅，兩位住戶已經在第一時間疏散，所以是沒有人員傷亡，起火原因還要後續由火調科調查。

    花蓮縣吉安鄉吉興二街一處鐵皮屋昨晚9點多傳出火警。（記者王錦義攝）

    花蓮縣吉安鄉吉興二街一處鐵皮屋昨晚9點多傳出火警。（記者王錦義攝）

    花蓮縣吉安鄉吉興二街一處鐵皮屋昨晚9點多傳出火警。（記者王錦義攝）

    花蓮縣吉安鄉吉興二街一處鐵皮屋昨晚9點多傳出火警。（記者王錦義攝）

    花蓮縣吉安鄉吉興二街一處鐵皮屋昨晚9點多傳出火警。（記者王錦義攝）

    花蓮縣吉安鄉吉興二街一處鐵皮屋昨晚9點多傳出火警。（記者王錦義攝）

    花蓮縣吉安鄉吉興二街一處鐵皮屋昨晚9點多傳出火警。（記者王錦義攝）

    花蓮縣吉安鄉吉興二街一處鐵皮屋昨晚9點多傳出火警。（記者王錦義攝）

    花蓮縣吉安鄉吉興二街一處鐵皮屋昨晚9點多傳出火警。（民眾提供）

    花蓮縣吉安鄉吉興二街一處鐵皮屋昨晚9點多傳出火警。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播