橋頭翻落人車墜溪！苗栗頭屋48歲婦人手傷驚險獲救

車輛從老田寮溪橋頭旁翻落12公尺深溪谷，警、消獲報到場救援。（圖由警方提供）

苗栗市48歲李姓女子昨（15）日下午開車行經苗栗縣頭屋鄉老田寮橋路段，連人帶車從橋頭旁翻落12公尺深溪谷，警、消獲報到場救援，將李女吊掛上橋送醫救治，無生命危險。警方調查，李女沒有酒駕，詳細事故原因仍待調查釐清。

苗栗縣消防局於昨天下午3點55分許接獲通報，指頭屋鄉老田寮橋發生車輛墜橋意外，派遣頭屋分隊、特種搜救分隊前往救援。

消防人員到場，為一輛轎車翻落約12公尺深溪谷，車內一人女駕駛已自行脫困，但因手部疼痛無法自行攀爬橋梁附設鐵梯上橋，經救護人員為她進行生命徵象評估及救護處置後，由特搜人員使用救助器材車，將女駕駛吊掛上橋，交由頭屋分隊救護人員送醫救治。

苗栗警分局初步調查，受傷女駕駛為苗栗市48歲李女，開車沿台13線南下，行駛至老田寮橋頭時，不明原因偏離車道，從橋頭旁翻覆掉落橋下，李女經酒測無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清。警方呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。

車輛墜落溪谷。（圖由警方提供）

消防人員下橋救援。（圖由警方提供）

李女因手部疼痛無法自行攀爬橋梁附設鐵梯上橋，由特搜人員使用救助器材車，將女駕駛吊掛上橋送醫。（圖由消防提供）

